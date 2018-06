Mujer violada en un ETN rompe en lágrimas por impunidad contra sus verdugos

(El violador) Me jala al asiento de adelante y me empieza a violar con la pistola en la cabeza, amenazándome que me va a matar...

Rosa Margarita Ortiz Macías, víctima de violación en un autobús ETN en 2016

Las autoridad judicial federal ordenó la reposición del proceso que implicó como responsables del asalto a pasajeros de un camión de Enlaces Terrestres Nacionales (ETN) cuando circulaba sobre la autopista México-Querétaro, donde además violaron a una pasajera.

La víctima del ultraje, mediante un video en Facebook hizo pública la atrocidad que vivió la noche del 7 de junio del año 2016 cuando el autobús circulaba a la altura del municipio de Huehuetoca, Estado de México.

Rosa Margarita volvió a romper el silencio y reveló la decisión de los tribunales que en lugar de confirmar sentencia por 111 años de prisión, ordenaron la reposición del proceso lo que significa que se deben volver a valorar las pruebas aportadas para verificar la responsabilidad de los indiciados.





Es una porquería, éstas nuevas leyes son una porquería porque defienden a los delincuentes

LO OCURRIDO ESA NOCHE

En la autopista México-Querétaro, la altura del municipio de Huehuetoca, Estado de México se suscitó un terrible suceso, pasajeros de un autobús ETN con destino a San Luis Potosí fueron asaltados por dos sujetos quienes cometieron el delito de violación en contra de una mujer.

La víctima denunció el suceso: “el martes 7 de junio abordo un autobús de la línea ETN que salió de la Ciudad de México a las 21:00 horas con destino a San Luis Potosí fue asaltado. Tras una hora de recorrido, el autobús se detuvo debido al tráfico, situación que fue aprovechada por dos sujetos, quienes abordaron el autobús y ordenaron a todos los pasajeros trasladarse a la parte trasera de la unidad.

Sin embargo, a ella y a una sobrina las golpearon. Uno de los delincuentes la jaló y la llevó a uno de los asientos de la parte delantera donde la violó mientras la amenazaba con una pistola en su cabeza; tras la agresión, otro delincuente le ordenó quitarse toda la ropa.

Con gran valentía la víctima de violación arremetió contra las autoridades al advertir que las mujeres en México se encuentran desprotegidas. “Nadie nos protege, quiero justicia”, manifestó.

LOS DETENIDOS

Meses después la Fiscalía del Estado de México logró la detención de Ramón N, apodado “EL Lagarto” como probable responsable de los hechos. En Febrero de este año cayó el segundo implicado de nombre Galdino “N” luego de arduas tareas de investigación.

En abril pasado el juez de control con sede en Cuatitlán, Estado de México había dictado 111 años de prisión contra el violador.

Ayer se tuvo que confirmar sentencia, pero en lugar de eso, el juez ordenó reponer el proceso con lo que el criminal podría obtener su libertad.