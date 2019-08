Municipios, claves para pacificar al país: Sánchez Cordero

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que el inicio de la pacificación del país inicia desde los municipios, ya que es ahí donde se puede concretar la reconstrucción del tejido social y con ello pacificar al país.

En el marco de la Segunda Reunión Municipalista en la Secretaria de Gobernación, Sánchez Cordero, abundó que se analiza concretar un programa donde se tengan fiscalías de proximidad en los municipios y con ello contribuir a que a los mexicanos se les haga justicia.

Sociedad Silvano Aureoles rechaza amnistía a autodefensas

La encargada de la política interna del país dijo que de concretarse este proyecto se estarían llevando a las fiscalías de proximidad “no solo a los municipios sino a los barrios de los municipios para que tengan la posibilidad de denunciar los delitos y los agravios en su contra de las que son víctimas de los delitos”.

“De los más de 30 millones de delitos que se cometen en el país al año, solo son denunciados el 10%, de 30 millones de delitos y de estos prácticamente en las fiscalías no se investiga en la mayoría de ellos. Se llega a judicializar el 2% de los delitos, son cifras de la FGR y de esos 2% solo obtienen sentencia el 1%”, expuso ante alcaldes de todo el país.

Sánchez Cordero enfatizo que en México se tiene un gran nivel de impunidad, por lo que “la percepción de la población de que no obstante se cometan los delitos, no va a pasar nada, porque las instancias de procuración e impartición de justicia no son suficientemente fuertes y no están articuladas para procesar los delitos y la ciudadanía no se siente con la confianza de denunciar”.

“Si logramos llevar a los municipios las instancias de justicia, no solamente justicia administrativa, sino justicia penal, justicia familiar, justicia civil y laboral de verdad el país va a cambiar, uno de los grandes temas es la falta de respuesta de las instituciones de procuración e impartición de justicia a la población”.

En este encuentro, pidió a los alcaldes que concreten los centros de justicia en los municipios y los refugios para disminuir los feminicidios en el país, ya que lamentablemente tenemos uno de los índices más altos de feminicidios en Latinoamérica.

Sociedad Cancela Segob diálogo con las autodefensas

Por lo anterior, insistió en que es desde los municipios donde se puede reconstruir el tejido social ante la violencia que se registra y con la confianza que les tienen los ciudadanos a sus alcaldes se puedan pacificar los municipios

Sobre el tema de las adicciones, la ministra en retiro dijo que lamentablemente los jóvenes y los niños cada día empiezan a ser adictos o probar drogas a más temprana edad, ya que el día de hoy se tienen niños de 8 a 9 años que ya están siendo víctimas de la delincuencia para ser adictos tenemos que atender se problema.

Además, asevero que se tiene el problema del embarazo infantil y el embarazo de adolescentes ya que es inaceptable e inadmisible un embarazo a los 8 o 12 años, por lo que eso muestra de una violación y esto “no la podemos permitir porque es parte de las violencia contra las niñas”.

Por último, demando a los alcaldes del país a que sean transparentes, rindan cuentas y que terminen con la corrupción para dar mejores servicios a los gobernados.