Otorgan amparo a Emilio Lozoya por caso de Agro Nitrogenados

Tras varios intentos, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, consiguió un amparo para que la Fiscalía General de la República (FGR) le responda sobre si tendrá o no, acceso a la carpeta de investigación en su contra por el caso de Agro Nitrogenados.

Fue el Tercer Tribunal Colegiado en materia Penal en la Ciudad de México que confirmó el amparo que le otorgó el juez Octavo de Distrito.

En la carpeta a la que busca tener acceso el exdirector de Pemex, se tiene registro de datos recabados donde se le investiga como responsable de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa en la compra de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados.

Fue desde mayo y junio del 2019 que Emilio Lozoya hizo esta solicitud a la FGR, pero al no recibir respuesta interpuso un amparo justificando que no tenían motivo para que no responderle.

Por esto, el tribunal evocó al derecho de petición de Lozoya, quien en febrero fue detenido en España, le ordenó a la FGR responder.

Relación con Peña Nieto

Lozoya es señalado por haber recibido sobornos millonarios de Odebrecht, que habrían sido destinados a la campaña presidencial de Peña Nieto, donde se desempeñaba como encargado de asuntos internacionales.

Según investigaciones periodísticas y testimonios de colaboradores a la justicia brasileña, Lozoya habría recibido tales recursos a cambio de favorecer a Odebrecht en futuras licitaciones, en momentos en que Peña Nieto ya se perfilaba como favorito para alcanzar la presidencia.

Sin embargo, Lozoya ha rechazado todas estas acusaciones.

En febrero de 2016 renunció a la dirección de Pemex presionado por las crecientes denuncias sobre su posible involucramiento en el caso Odebrecht, cuya investigación fue dilatada y luego dejada en suspenso por la fiscalía durante el gobierno de Peña Nieto.