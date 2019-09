Policías en 50 municipios, coludidos con crimen organizado: Alfonso Durazo

Alfonso Durazo Montaño, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró que hay 50 municipios donde se tiene el mismo número de investigaciones abiertas por la presunta colusión de sus elementos policiacos con la delincuencia organizada.

Luego de reunirse con legisladores de Morena en la Cámara de Diputados, Durazo Montaño declaró que "trabajos de inteligencia nos periten llegar a esa conclusión, tenemos muy claro el mapa de la criminalidad en el país, así es que estamos trabajando, no voy a citar específicamente a ningún municipio, pero sí puedo decirle que es una de las prioridades porque los trabajos de las policías municipales es un complemento imprescindible de la Guardia Nacional".

El funcionario aclaró que, con esto, no busca aventar la bolita a los estados y municipios por el alza de la criminalidad en México, sino sumar esfuerzos en contra de este mal para el país que representa la delincuencia.

Política Gobernadores exigen mano dura a AMLO

"La Guardia Nacional -aun en su eficacia y en su dimensión-, será insuficiente si los estados, si los municipios no hacen la parte que les corresponde, y no se trata de tirarnos la bolita unos a otros, no, porque es de tal dimensión el problema que tenemos que enfrentarlo de manera unida, de manera coordinada, pero cada instancia haciendo la parte que les corresponde".

Durazo subrayó que se requiere conceder más atribuciones a la Guardia Nacional para investigar los delitos, pues, esta es la realidad en el país.

"Creo que ayudaría mucho. En el país hay 6 mil 500 ministerios públicos, es decir, es una cifra realmente baja para investigar 32 millones de delitos que se presentan en el país, esa es la realidad que tenemos en México".

Por otra parte, señaló que no tiene una cifra concreta sobre el Presupuesto que se otorgará para el rubro de seguridad en el 2020, pero afirmó que espera que éste sea benéfico para atender la seguridad nacional, debido a que es una de la prioridades que el presidente Andrés Manuel López Obrador.