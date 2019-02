Respeto veredicto contra El Chapo pero no habrá investigaciones contra cómplices: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador respetará el veredicto contra Joaquín El Chapo Guzmán, pero no emprenderá nuevas investigaciones contra los funcionarios que fueron cómplices del narcotraficante.

Es una decisión que tomaron los Estados Unidos, nosotros somos respetuosos de esos procesos federales, no le deseamos mal a nadie. Me gustaría de que, los que tomen estos caminos, recapaciten y piensen de que es un don muy preciado la libertad.

Apuntó que sólo investigará a los funcionarios, si los ciudadanos deciden en la consulta pública, juzgar a los expresidentes, desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto.

No obstante, va darle continuidad sólo si ya existen denuncias o si son presentadas, porque políticamente lo que “tiene más sustento en cuanto a justicia, es evitar los delitos del futuro”.

Y si queremos abrir los expedientes, que empecemos por los de arriba y que lo decidamos entre todos y para ser más claro, si queremos es una consulta para enjuiciar, si existen elementos, desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto, pasando por Zedillo, Fox, Calderón.

Además, sostuvo que no se reelegirá porque no quiere que regresen al poder quienes impusieron el régimen neoliberal que deterioro al país.

Yo no me voy a quedar aquí más tiempo de lo que establece la ley y de lo que decida el pueblo […], no quisiera que regresen los mismos y que vuelvan a imponer un régimen autoritario, corrupto, inhumano que nos llevó a la crisis de México.

Aunque, dijo, respetará la decisión de la consulta, López Obrador convencerá a los ciudadanos de de no “quedarnos anclados en el pasado y a hacer el compromiso de cero corrupción”, pues se ha utilizado a los chivos expiatorios para que “los de arriba” evadan la justicia.

Si se va a castigar a fulano, lo mismo que si hicieron durante tanto tiempo chivos expiatorios y a los de arriba no los tocaban ni con el pétalo de una rosa, no perdían si quiera su respetabilidad, entonces, ya eso no.