Roberto Sandoval obtiene suspensión que impide a Fiscalía detenerlo

El Juez Quinto de Distrito en Amparo en Materia Penal del Estado de Jalisco otorgó suspensión definitiva a Roberto Sandoval Castañeda que impide a la Fiscalía General del Estado de Nayarit judicializar cualquier carpeta de investigación que se siga en su contra, con ello no se podrá vincular a proceso, ni obtener medidas cautelares ni aseguramientos en contra del ex-mandatario, sin que ejerza su adecuada defensa.

El ex gobernador priista de Nayarit en su demanda de amparo reclama una persecución política de las autoridades nayaritas con tintes electorales pero el mismo juzgador es claro al señalar que esto no impide que las autoridades continúen con la debida integración de las carpetas de investigación o las averiguaciones previas

El abogado Juan Carlos Soto quien dirige el asunto del ex-mandatario, refirió que la razón por la cual el juez federal concedió la suspensión, fue con motivo de que la Fiscalía de Nayarit le ha ocultado a su cliente las investigaciones y no le permite defenderse de manera adecuada.

La resolución garantiza que pueda introducir a dichas carpetas datos de prueba dado que se trata de delitos que no ameritan prisión preventiv oficiosa e incluso podrá aportar pruebas cuando ameritan otra medida cautelar de carácter personal.

“También es cierto que es latente la posibilidad de que se le llegue a imponer la prisión preventiva justificada, por lo cual, limitar su derecho de intervenir en la carpeta de investigación antes de la audiencia inicial, en los casos reconocidos por la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (lo cuál será materia de análisis de fondo del expediente principal) implicaría hacer nulatorio el derecho de adecuada defensa en caso de llegar a judicializarse la carpeta de investigación respectiva”.

Sus abogados sostienen que la instrucción de Roberto Sandoval es aclarar cualquier imputación o señalamiento que se haya hecho en su contra: “El señor ex gobernador nos ha instruido de manera clara y tajante que quiere que se aclare todo, que no haya ninguna duda que su actuar fue pulcro, porque en estos momentos se pretende capitalizar electoralmente su situación, cuando en los expedientes administrativos y/o penales no hay absolutamente ninguna irregularidad.

En el expediente que se sigue en su contra, dicen, se le imputan actuaciones de la actuación del exgobernador Ney, lo que raya en el absurdo, por eso lo que tenemos hasta ahorita todo tiene de electoral, nada de legal”

La firma legal IllanesySoto que defiende al ex mandatario, fue la misma que defendió a Angelica Fuentes en el litigio que mantuvo con su exmarido Jorge Vergara por el control del club deportivo Chivas.