Rosario N se declararía culpable a cambio de reducción de condena

La defensa de Rosario N, formuló una nueva propuesta a la Fiscalía General de la República (FGR) en el sentido de que la ex Secretaria de Estado en el sexenio de Enrique Peña Nieto, se declare culpable en un proceso abreviado que le permita recibir una sentencia de seis años.

El pasado 26 de febrero, el juez federal Ganther Villar Ceballos, fue informado que ambas partes aun no llegaban a un acuerdo que le permitiera acceder al criterio de oportunidad o proceso abreviado.

Eso como parte de la investigación de la llamada “Estafa Maestra”, donde se le imputa el delito de ejercicio indebido del servicio público y causar, por omisión, daño al erario por más de 5 mil millones de pesos.

Funcionarios federales consultados, señalan que la extitular de Desarrollo Social (Sedesol) ofrece declararse culpable por las presuntas omisiones ante el desvío de 5 mil millones de pesos que llevaron a cabo sus subordinados de 2012 a 2018, hechos por los que estaría dispuesta a que se le imponga una pena de 6 años de prisión con una reducción de la tercera parte.

Si la FGR acepta la propuesta, la pena mínima sería de 2 años de prisión por cada uno de los dos delitos que se cometieron durante su gestión Sedatu y Sedesol, lo que sumarían 4 años más otros 2 años por la agravante de haberse cometido en forma continuada durante el sexenio pasado y en dos dependencias federales.

Los funcionarios consultados refieren que, con la reducción de la tercera parte, la condena quedaría en 4 años, y en cinco meses, Rosario N estaría en condiciones solicitar la libertad bajo supervisión al cumplir el 50 por ciento de su castigo como lo establece la Ley Nacional de Ejecución Penal.

No obstante, la ex secretaria de Estado en el sexenio pasado, ha reiteró su postura de no aceptar la reparación del daño, ya que es improcedente en el delito del ejercicio indebido del servicio público que se le imputa.

El juez federal Ganther Villar Ceballos citó a audiencia el próximo 26 de marzo fecha en la que ambas partes deben definir si hay acuerdo o no.

La ex titular de Sedesol y Sedatu ya había hecho una primera propuesta en la que aceptaba declararse culpable y recibir una pena de tres años de prisión, pero ésta no fue aceptada por la FGR.

Desde el pasado mes de noviembre, los abogados de Rosario N pidieron a la FGR el criterio de oportunidad, el cual consiste en dar información respecto a la triangulación de recursos en la Estafa Maestra a cambio de que se retiren los cargos en su contra y obtener su libertad.