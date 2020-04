Se aplicará la ley a quienes cometan saqueos en tiendas: AMLO

Respecto a los saqueos a tiendas departamentales, el titular del Ejecutivo enfatizó en que se aplicará la ley a quienes comentan estos delitos.

"Eso no está permitido y se va a aplicar la ley, nada de que van a ir al juez y van a salir al día siguiente", aseguró López Obrador.

Pidió que no se use como excusa la crisis para cometer este delito, "es que no tenemos para nuestra alimentación. Que se nos soliciten hay para todos".

Dijo que se debe actuar de manera ejemplar, de lo contrario se va aplicar la ley.

"Eso es de malos ciudadanos, eso no tiene que ver con lo que ha sido siempre el pueblo de México", demandó.

En ese sentido reiteró que su administración está pendiente y argumentó que no hay desabasto de insumos.

"Tenemos alimentos y combustible suficientes", sentenció López Obrador.

Por los que el mandatario pidió a los comerciantes, dueños de gasolineras no alarmarse, pues aseguró que "no hay desabasto, tenemos alimentos suficientes, gasolina suficiente, diésel suficiente".

"Esta costando menos la gasolina, como nunca está bajando".

Recomendó el uso de las aplicaciones para conocer dónde se vende la gasolina más económica pues aseguró que es muy útil.

"Ojalá usen las aplicaciones, ayudan mucho, pues se puede ver donde dan más barata la gas, y así no comprarle a los careros (...) si están vendiendo la magna en 20, ese es un abusador".

Van contra saqueos

Para hacer frente a los delincuentes que convocan a saquear los supermercados y otros comercios, los integrantes de las Agrupaciones de Seguridad Unidas por México (ASUME) llegaron a un acuerdo de colaboración con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México con el objetivo no sólo de prevenir la rapiña y capturarlos, sino de lograr su consignación con todos los elementos jurídicos sustentados.

El modelo factible de ser extendido a toda la República, es un logro en todos sentidos, explicó el presidente de ASUME, Armando Zúñiga Salinas, porque es la primera ocasión que las organizaciones más representativas de la seguridad privada unen su esfuerzo como sector y también al de la policía de la Ciudad de México, para coadyuvar en la detención de algunos de los más cerca de 100 detenidos que hay hasta el momento.

Los empresarios pusieron a disposición de las autoridades a especialistas en ciberseguridad, guardias, centros de control, de videovigilancia, rastreo y localización satelital.