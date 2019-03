"Eran estudiantes, no sicarios", Segob ofrece disculpa pública por asesinatos del Tec

El Gobierno de México ofreció una disculpa pública a los padres de los dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey, quienes perdieron la vida hace nueve años a manos de elementos del Ejército, en Nuevo León.

A nombre del Estado mexicano, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, expresó la disculpa por la violación a sus derechos en el marco del uso excesivo de la fuerza, por el que fueron privados de la vida los jóvenes.

“Jorge Antonio Mercado Alonso y Francisco Arredondo eran estudiantes de excelencia, no sicarios. Por mi conducto el Estado hace el compromiso de garantizar la reparación integral del daño…, así como implementar las medidas de no repetición para que los hechos que violentaron sus derechos no vuelvan a suceder a ninguna otra persona en nuestro país”.

"La violación al derecho a la justicia y la verdad, en perjuicio de los padres de las víctimas y su revictimización es una situación que constituye una grave falta por parte de los funcionarios públicos, responsables de la protección de los derechos humanos": @M_OlgaSCordero. pic.twitter.com/vYwTD37a3E — SEGOB México (@SEGOB_mx) March 19, 2019

"Disculpa es insuficiente, caso sigue sin resolver"

Luego de que el Gobierno Federal expresara la disculpa pública, el ex rector del Tec de Monterrey publicó en su cuenta de Facebook que este acto era de humildad, sin embargo, destacó que “sabiendo que es algo muy importante para los padres de Javier y de Jorge y, al mismo tiempo, aceptar también la realidad con respecto a que el crimen no se ha resuelto y seguimos igual que hace nueve años”.

Además consideró que hubo un crimen, dar y aceptar disculpas no es por mucho reconocer que el crimen se ha resuelto.

Recuerdan a jóvenes en el Tec de Monterrey

Profesores y estudiantes del Tecnológico de Monterrey condenaron el asesinato de los estudiantes y apoyaron la construcción del colectivo "Todos Somos Jorge y Javier", quienes han luchado hasta encontrar justicia.

La guardia de honor se realizó en una placa colocada en la Explanada del Centro de Congresos en memoria de los jóvenes con la asistencia de los padres de los muchachos.

La profesora Gabriela de la Paz comentó "se nos ha dicho que el Ejército está para cuidarnos, pero nos protege mejor el cumplimento irrestricto de las leyes con respeto a los derechos humanos".

Con información de Notimex