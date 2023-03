Sentencian al hijo del exjefe del Cártel del Golfo por tráfico de armas en EU

Osiel Cárdenas Jr., hijo del exjefe del Cártel del Golfo, fue sentenciado a 109 meses de prisión luego de su condena por tráfico de armas de los Estados Unidos a México.

A través de un comunicado, las autoridades de EU informaron que el imputado de 31 años fue enviado a una prisión federal luego de su condena.

Cárdenas se declaró culpable el 2 de agosto de 2022 tras intentar comprar 10 rifles de asalto para exportarlos a México.

Su padre, el exjefe del Cartel del Golfo Osiel Cárdenas-Guillén, fue declarado culpable y sentenciado previamente a 25 años en una prisión federal.

El juez federal de distrito Fernando Rodríguez ordenó a Cárdenas-Salinas cumplir 109 meses en una prisión federal seguida por tres años de libertad supervisada y el pago de una multa de 20 mil dólares.

En la audiencia, el tribunal escuchó evidencia adicional que describía el papel de Cárdenas-Salinas como supervisor en el tráfico de armas.

Al dictar la sentencia, el tribunal señaló que Cárdenas tenía dos casos relacionados con armas de fuego en su historial criminal y continuó participando en actividades delictivas adicionales con el contrabando de armas, incurriendo repetidamente en varias infracciones.

Por su parte, Cárdenas-Salinas aprovechó dicha audiencia para disculparse ante el tribunal y pidió clemencia.

El 22 de abril de 2021, Cárdenas y otros intentaron comprar cinco rifles tipo AK-47 y cinco rifles tipo AR-15.

La operación encubierta tuvo lugar en el estacionamiento de una tienda de Brownsville.

Cárdenas había dado instrucciones a otra persona para que cruzara a México a recoger 15 mil dólares por las armas y le informara cuando se hubiera completado la transacción de armas.

En el momento de su declaración de culpabilidad, Cárdenas admitió que cometió el delito mientras estaba en libertad supervisada por un delito grave anterior.

El imputado permanecerá bajo custodia en espera de su transferencia a una instalación de la Oficina de Prisiones de Estados Unidos, que se determinará en un futuro próximo.