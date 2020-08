"Tatuajes no justifican la violencia", mujeres tras feminicidio de Danna

Soy abogada y me dedico a la defensa de DDHH; traigo más de 10 “tatuajes por todos lados” y no merezco ser criminalizada por ello. ¡Nada, nada justifica que nos maten! #MisTatuajesNoJustificanTuViolencia #JusticiaParaDanna #ViolenciaInstitucional pic.twitter.com/qBrAyWPbWI

Tengo un tatuaje con una calaca. He fumado marihuana, he besado y más a extraños, he salido a las 5am de bares y he caminado ebria en la calle. La profesión da igual. Nada justifica que nos maten, el Estado es omiso e impune #MisTatuajesNoJustificanTuViolencia #JusticiaParaDanna pic.twitter.com/1Uk3vEXb5N