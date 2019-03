Van seis periodistas asesinados durante gobierno de AMLO: Alejandro Encinas

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, reconoció que con el asesinato del periodista Santiago Barroso en Sonora, suman seis los homicidios de comunicadores en estos tres meses de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Seis en esta administración, hay que buscar dar las garantías plenamente en coordinación con los gobiernos estatales y esclarecer estos hechos tan lamentables”, dijo Encinas Rodríguez al final de la clausura del Foro Nacional para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo.

Confirmó que ya se investiga el atentado contra del locutor del programa radiofónico San Luis Hoy y buscarán no se repitan las intimidaciones contra la libertad de expresión, a la vez que, dijo, el periodista no estaba inscrito en el mecanismo de protección para periodistas ni se tenía un registro de amenaza en contra del sonorense.

“Es un hecho lamentable, ya está la investigación en curso, creo que es totalmente condenable y debemos ir a esclarecer estos hechos y buscar que no se repita, es lamentable lo que está pasando y los atentados contra la libertad de expresión y el ejercicio de la labor periodística. No estaba y no teníamos antecedentes de algún registro de amenaza en su contra”, informó en breve entrevista.

Detalló que ya se trabaja en un plan en coordinación con los gobiernos estatales, para proteger a los trabajadores de los medios de comunicación y garantizar la libertad de expresión, así como el ejercicio de su profesión.Durante la clausura comentó que, en el Plan Nacional de Desarrollo, las víctimas estarán en el centro de los programas sociales, de justicia y económicos.

De manera que la Secretaría de Gobernación y la subsecretaría a su cargo, trabajarán en los ejes transversales de la no discriminación con una perspectiva de género e inclusión social.

“La prioridad de atender los derechos humanos no se limita a la subsecretaría a mi cargo, los derechos humanos deben impregnar de forma transversal todas las acciones y políticas públicas de este gobierno, tal y como lo propone el Plan Nacional de Desarrollo que hoy discutimos, sin embargo, para proteger y garantizar los derechos humanos y la crisis humanitaria que hoy vivimos en el país, es fundamental que las políticas públicas se rijan bajo el principio de no discriminación, de perspectiva de género y de inclusión”, resaltó en su discurso.