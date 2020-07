Revelan video de Tomás Zerón interrogando a El Cepillo, involucrado en caso Iguala

Un video deja de manifiesto la forma en que el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, encabeza un interrogatorio a Felipe Rodríguez Salgado, alias El Cepillo, integrante del grupo criminal Guerreros Unidos, el cual participó activamente en el secuestro de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

En el video se muestra a Zerón con un abrigo negro camisa blanca y corbata, en una habitación junto con otras personas, mientras que Salgado está sentado en una silla, esposado, con la cabeza cubierta y sin camisa, cuando Zerón entra, y le dice: “A la primera mamada te mato güey”.

Justicia Identifican restos de uno de los normalistas de Ayotzinapa

Se parecía a Rodríguez Salgado agachado, sin poder articular bien, y emite varios quejidos, aparentemente lesionado.

Enseguida Zerón da instrucciones y deambula por el cuarto pidiéndole al detenido que le diga lo que sabe sobre los estudiantes y le muestra algunos videos de un celular, luego le dan una camiseta para que se cubra y le toman fotografías.

Esta es parte de la conversación entre el cepillo y Zerón:

Zerón: “Ya valió madres. La primera mamada que me digas cambiamos el tono, ¿va? Tú dinos, cómo quieres tú. Entonces tú no vas a ser la excepción, tú no te la pongas difícil”.

Cepillo: “¡Vale”.

Zerón: "Vamos a empezar. Tú dime todo lo que sepas de los estudiantes. La primera mentira que me digas, se acabó el tema y empezamos.

Cepillo: “Me llamaron”,

Zerón: “¿Quién? Dilo más fuerte ¿Quieres más suave? Más suave”.

Cepillo: “Estábamos ahí… en Cocula”.

Zerón: “¿Qué día es?”.

Cepillo: “No me acuerdo. Queríamos que fuéramos para Iguala, que porque estaban entrando los del color.

Es de recordar que la semana pasada, el gobierno de México informó que solicitó que se emita una ficha roja de Interpol para la aprehensión de Tomás Zerón, a quien se acusa de haber alterado las investigaciones por el caso Ayotzinapa al incurrir en alteraciones y ocultamiento de indicios de pruebas, así como torturar a detenidos para que confesaran su participación en los hechos.