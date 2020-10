Capítulo 39 | Las cartas del Chapo

Dámaso López Núñez fue llamado como testigo nuevamente el 23 de enero del 2019. El juicio de El Chapo se acercaba a su recta final. Uno de sus hombres más cercanos estaba a punto de hablar. Amanda Liskamm, por parte del Gobierno de Estados Unidos, comenzó a interrogarlo.

—Cuando nos fuimos ayer, estaba explicando que el acusado estaba buscando a César Gastelum; ¿recuerda eso?

—Sí.

—¿Estuvo de acuerdo en ayudar al acusado a buscar a César?

—Sí.

—¿Y cómo se comunicaría con el acusado al respecto?

—Vía BlackBerry.

—¿Estaba usando el sistema de oficina que discutimos ayer?

—Sí.

—En el lado izquierdo de la pantalla, vemos a Ofi y Telcel Nuevo. ¿Quién está enviando el mensaje donde dice “Ofi"?

—Ofi es mi compadre. Telcel Nuevo soy yo.

—Y después comenzando en el párrafo 4, donde el acusado dice: Tu compadre dice que acaba de recibir noticias por un colombiano que está allá y que conoce a Enrique. Está en un rancho, que va a hablar con un rancho vecino para ver si dejan que traiga a su gente porque tiene sicarios. Tiene un automóvil con gente armada, como ocho o diez. Dios nos está ayudando. Porque nuestro amigo sabe dónde tiene Enrique su rancho y que Enrique vive ahí. ¿Quién es Enrique?

—Ese es César.

—¿Y el acusado qué le está diciendo ahí?

—Que una persona sabe dónde está César y que la persona está dispuesta a ayudar, que están buscando un rancho que está cerca de la casa de César, y que César tiene sicarios cuidándolo, que tiene como ocho o diez sicarios con él.

—Yendo al párrafo 5, usted dice: Bien, eso podría ser, porque, tú sabes que Enrique siempre me ha dicho que le caes bien, solos en el rancho. Pero enfatiza lo mismo que usted. Entonces, tú dime si debo de regresar a Mario porque, por lo que veo, no tiene sentido tenerlo ahí. ¿Quién es Mario?

—Mario es la persona que envié a Honduras.

—¿Con qué propósito?

—Iba a identificar a Enrique.

—¿Qué significa eso?

—Como lo conocía, sabía quién era, iba a decirle al sicario quién era Enrique.

—Pasemos ahora a la Diapositiva 4. Y viendo el Párrafo 8, el acusado dijo: Bueno, tu compadre dice que sí, sería bueno darle al soplón. Se va a ir porque vive ahí, el colombiano dice que vive ahí. Si sale, va a regresar. No tardará mucho en regresar porque ahí vive. ¿De qué hablaban ahí?

—Que tarde o temprano César tenía que regresar al lugar porque ahí vive. El colombiano que estaba dando la información estaba seguro de eso. era sólo cuestión de esperar.

—¿Qué significa cuando dice “sería bueno darle al soplón?

—“Darle” significa matarlo.

—De acuerdo. Sr. López, ¿supo si el acusado pudo localizar y matar a César?

—No, no lo localizó y tampoco lo mató.

—¿Sabe por qué?

—César fue arrestado.

—Quiero dirigir su atención ahora a febrero de 2014. ¿Sabe de cualquier operativo en Culiacán en aquel momento?

—Sí, recuerdo que un día llegaron helicópteros de la Marina a Culiacán. Había personal de la Marina que llegó por tierra. Yo le dije a mi compadre de eso. Y la casa en la que estaba, acababa de ser transferido a ese lugar un día antes. Y estaba tomando precauciones de salir de la casa y me fui a otro lugar. Y cuando estaba en el lugar donde me refugié, podía escuchar los helicópteros. Y los ruidos de los helicópteros me despertaron, entonces prendí la radio y la estaba escuchando. Reportaron una operación de la Marina en el vecindario Guadalupe, que estaba justo atrás de la casa funeraria San Martín. Y por coincidencia, la noche anterior, había estado ahí la noche anterior. De hecho, la casa donde estaba viviendo estaba por esa área. Y cuando reportaron...

—Sr. López, ¿conoce a alguien llamado La Diputada?

—Sí.

—¿Quién es ese?

—Lucero.

—¿Por qué la llaman La Diputada?

—Porque era diputada, una congresista en el estado de Sinaloa.

—¿Alguna vez la conoció?

—Sí.

—Mostrándole lo que ya está en evidencia como Prueba Gubernamental 92. ¿Quién es esta?

—Esa es Lucero.

—¿Cuál fue su relación con el acusado?

—Sabía que tenían, como, una relación romántica. Eran novio o novia, algo así.

—Cuando se reunió con ella, ¿tuvo alguna conversación con ella sobre lo que sucedió en Culiacán en febrero de 2014?

—Bien, sí. Me encontré con ella unos meses después de esa operación. En realidad, ella pidió hablar conmigo y la vi arriba.

—¿Y de qué hablaron?

—Me dijo que había estado en ese lugar y que mi compadre estaba allí y, afortunadamente, habían escapado a través del drenaje de agua de lluvia que estaba en la ciudad.

—Usted mencionó que esta incursión había ocurrido en el Barrio Guadalupe.

—Sí, en la ciudad de Culiacán.

—¿Está familiarizado con la casa que catearon?

—Sí.

—¿Cómo?

—Donde solía vivir, estaba casi justo enfrente de esa casa. Quiero decir, realmente no vivía allí; usaba la casa de vez en cuando.

—Mostrándole lo que ya está en evidencia como Prueba Gubernamental 219-2. ¿Reconoce eso?

—Sí, esa es la casa en el barrio de Guadalupe.

—Después de esta operación en Culiacán, ¿sabe de algo notable que haya ocurrido con respecto al demandado?

—Fue detenido en Mazatlán por la Marina.

—¿Habló con alguno de sus contactos gubernamentales sobre qué pasó en Mazatlán?

—Que habían arrestado a mi compadre.

—¿Qué fecha fue esa?

—22 de febrero.

—¿De qué año?

—2014.

—¿Y cómo recuerda esa fecha?

—Ese día era mi cumpleaños.

—¿Habló con Javi sobre dónde estaba el acusado, a qué prisión lo llevaron?

—Sí, Javi me dijo, y los medios también informaron que lo llevaron al Altiplano en el Estado de México.

—¿Dónde se encuentra Altiplano?

—Al norte de la ciudad de Toluca en el Estado de México.

—Basado en su conocimiento de los sistemas penitenciarios, ¿es usted consciente de si la prisión Altiplano alguna vez fue llamada diferente?

—Almoloya, La Palma.

—Mientras el acusado estaba en prisión, ¿tuvo alguna conversación con alguien que lo visitó allí?

—El abogado.

—¿Qué abogado?

—Óscar.

—¿Quién es? ¿Cómo se refiere a Óscar?

—Licenciado Óscar.

—¿Quién es el Licenciado Óscar?

—Él era la persona encargada de defender a mi compadre en el caso y quién lo visitaba en la prisión.

—Cuando el Licenciado Óscar visitaba la prisión, ¿él le transmitía algún mensaje?

—Sí.

—¿Y de quién eran esos mensajes?

—De mi compadre.

—En general, ¿qué tipo de mensajes recibiría?

—Bueno, recibí algunas cartas de él, es decir, de mi compadre.

—¿Por quién fueron entregados?

—Por el licenciado Óscar.

—¿El licenciado Oscar le transmitió algo más?

—Sí. Habían muchos mensajes que me enviaba, saludos. Y, además, yo le enviaba algunos.

—Bien. ¿Licenciado Oscar le transmitió algún mensaje relacionado con Negro?

—Sí.

—¿Y cuál fue ese mensaje?

—Mi compadre me envió un mensaje para hacerle el favor de hablar con el Sr. Mayo y así para que él llamara a Negro para reunirse con él y para matarlo porque Negro lo había entregado en la ciudad de Mazatlán.

—¿Quién era el "él" y "él" al que se refiere?

—Mi compadre me envió el mensaje a través de Licenciado Óscar para poder hablar con Mayo y que Mayo llamara a Negro para que mataran a Negro.

—¿El Licenciado Óscar le dijo algo sobre por qué el acusado quería matar a Negro?

—Sí, porque Negro lo había entregado, Negro lo había entregado al Gobierno.

—Según su conocimiento de la seguridad del acusado, ¿quién estaba a cargo de la seguridad del acusado en febrero de 2014?

—Negro.

—Aproximadamente cuándo recibió este mensaje del acusado a través del licenciado Óscar?

—Fue en abril, a principios de abril.

—¿Y qué hizo después de recibir este mensaje?

—Envié un mensaje al Sr. Mayo para saber si podía recibirme. Lo hizo en persona, así que le di el mensaje. Me dijo que saludara a mi compadre, su compadre, y que le dijera que podía contar con eso que, de hecho, Negro ya había solicitado una reunión con él, con el señor Mayo, y que eso facilitaría las cosas. Entonces, acordaron una reunión en algún lugar. Mayo envió a alguien a recogerlo.

—Señor López, después de tener esta conversación con Mayo transmitiendo la solicitud de Chapo, ¿volvió a hablar con Mayo sobre Negro?

—Sí. Una vez que el Sr. Mayo hizo el favor, me buscó, y me explicó cómo habían sucedido las cosas y me dijo que le hiciera saber a mi compadre que lo de Negro ya estaba hecho.

—¿Qué significó eso?

—Que ya lo había matado.

—Bien. ¿Hubo otros casos en los que transmitió un mensaje entre el acusado y Mayo?

—No me acuerdo.

—Bien. ¿Conoce a alguien llamado Barbarino?

—Sí, lo conocí.

—¿Alguna vez le pidieron que transmitiera un mensaje relacionado con Barbarino?

—Sí. El señor Mayo me buscó. Fui a verlo en persona. Me dijo que le hiciera el favor de enviar un mensaje a mi compadre, decirle que Barbarino se estaba comportando realmente mal, iba por ahí robando y abusando de personas, eso fue doloroso para el señor Mayo porque también era su compadre, pero que tuvo que poner fin al abuso. Entonces, el mensaje para mi compadre era que el señor Mayo quería matarlo, para saber si mi compadre estaba de acuerdo.

—¿Cuándo tuvo esta conversación con Mayo sobre Barbarino?

—Eso fue en febrero de 2015.

—¿Y quién es Barbarino?

—Barbarino era un sicario que trabajaba para el cártel de Sinaloa.

—¿Alguna vez lo conoció?

—Sí.

—¿Cuántas veces?

—En varias, lo vi en varias ocasiones.

—Después de reunirse con Mayo para hablar sobre Barbarino, ¿qué hizo, qué hizo después?

—Busqué al abogado Oscar para darle el mensaje que él podría hacernos el favor de transmitir a mi compadre. Una vez que lo hizo, una vez que transmitió el mensaje, la respuesta de mi compadre fue decirle a Mayo que cualquier cosa que el señor Mayo hiciera estaba bien.

—¿Le transmitió esto a Mayo?

—Sí, le hablé por teléfono, lo vi en persona y le expliqué.

—¿Más tarde escuchó algo en la radio relacionado con Barbarino?

—Sí, luego escuchamos en la radio que Barbarino había sido asesinado cerca del nuevo paseo marítimo en la ciudad de Culiacán.

—Ahora, discutimos varios asesinatos en los que ha estado involucrado en la transmisión de órdenes. ¿Alguna vez ha matado personalmente a alguien?

—No.

—¿Alguna vez ha ordenado secuestrar a alguien?

—Sí.

—¿Aproximadamente a cuántas personas?

—No recuerdo el número exacto, pero había varias.

—¿Alguna vez ha usado identificaciones falsas?

—Sí, lo he hecho.

—¿Por qué?

—Porque me estaba protegiendo del Gobierno.

—¿Qué significa eso?

—Que si me detuvieran en cualquier obstáculo, ya sabe, la policía en la carretera, si buscaban a Dámaso, ellos verían un nombre diferente.

—¿Alguna vez ha comprado una propiedad a nombre de otra persona?

—Sí.

—¿Y por qué hizo eso?

—Por seguridad, para que el Gobierno no tuviera la información.

—Ahora, usted mencionó anteriormente que recibió algunas cartas del acusado mientras estaba en la cárcel; ¿es eso correcto?

—Sí.

—¿Y cómo las recibió?

—A través del licenciado Óscar.

—Aproximadamente, ¿cuándo recibió esas cartas?

—Creo que fue en abril, mayo, junio, por esa época, de 2014.

—¿Y cuántas cartas recibió?

—Tres.

—¿Las letras fueron escritas a mano o mecanografiadas?

—Manuscritas.

—Sr. López, ¿son estas las cartas que recibió?

—Sí.

—Y en la parte superior de estas tres cartas, aparecen dirigidas a Compadre —

—Sí.

—Compadre, Compadre Lic...

—Sí.

—Y en el reverso de estas cartas, ¿cuáles son las iniciales que están firmadas?

—JGL.

—¿Y cuáles son las iniciales del acusado?

—JGL.

—Y pasemos a la diapositiva 4. Viendo de la línea 13 a la 16, dice: Quería pedirte a ti y a mis hijos que hablen entre ustedes sobre lo que escuchen y no se tomen a pecho lo que dice la gente. Ya sabemos que sin un dedo nunca harán nada. Hay dos cosas que deben hacerse: nadie debe saber dónde duermen todos excepto ustedes mismos y no vayan a lugares públicos, y nada nunca pasará. ¿Qué le está diciendo el acusado aquí?

—Que los hijos de mi compadre y yo tuviéramos buena comunicación para no involucrarnos en chismes y ser cuidadosos de no estar en lugares públicos y cuidar de nosotros mismos. Básicamente, esa fue la recomendación.

—¿Qué significa eso, no ir a lugares públicos?

—Porque la gente puede reconocerte y dar información de ti.

—¿Y por qué eso sería un problema?

—Porque nos estábamos escondiendo del Gobierno.

—En la línea 14 de esta diapositiva, hay una referencia a un “dedo". ¿A qué se refiere eso?

—Un "dedo" es una persona que brinda información sobre alguien más para el gobierno.

—De acuerdo. Continuemos. Saltaremos a la línea 19: El peligro es la gente de la compañía porque ellos son los que saben de ti y son los que te pueden tender una trampa. Los cinco deberían hablar sobre lo que les estoy diciendo y como les digo, sin un dedo, nunca van a encontrarlos y el dedo siempre será alguien cercano a nosotros. ¿Qué se está discutiendo aquí?

—Que, de hecho, de las únicas personas que corríamos riesgo era de las personas que nos conocían y trabajaban con nosotros. Entonces que debíamos ser cuidadosos con nuestra propia gente, especialmente con los que sabían dónde pasábamos la noche.

—En la línea 20 hay una referencia a “la compañía”. ¿Qué es eso?

—La compañía en la que trabajaba con mis compadres. Así la llamábamos, empresa o compañía.

—Creo que lo escuché decir la palabra empresa, ¿es esto correcto?

—Sí, compañía, empresa.

—Bueno, Y luego en la línea 21 dice, “Ustedes cinco”. ¿A quién se refiere?

—A los cuatro hijos de mi compadre y a mí.

—Y antes de que pasemos a la siguiente diapositiva en la línea 17, hay una referencia a un René. ¿Quién es?

—René es la persona a cargo de la Plaza de La Paz en Baja California Sur.

—¿Es el mismo René del que hablamos en la interceptación ayer?

—Sí.

—De acuerdo. Cambiemos a la siguiente diapositiva, a la diapositiva cinco. Comenzando en la línea 24: Aparte de eso necesito que veas lo que Pollito está haciendo. Necesitamos atrapar a esas personas y si la gente de Pollo no hace nada, necesitas que te recomienden a otros recolectores, porque ese Chef y Caballero se quedaron una tonelada que pertenece a los cinco: Cocina y yo, y el resto. Invertí todo lo que mandé a Canadá de los hermanos de Enrique. más de tres fueron comprados con todo ese dinero y esos dos canallas se quedaron con todo. ¿Qué se discute aquí?

—Cuando mi compadre fue arrestado esas personas que lo ayudaron en Colombia se quedaron con la mercancía que mi compadre compró. Entonces mi compadre me manda el mensaje de hablar con Pollito, uno de nuestros amigos en Colombia, para que buscara a las personas y recuperaran la mercancía.

—¿El Pollito que se referencia en la línea 24 es el mismo que discutimos en la intercepción de ayer?

—Sí.

—¿La referencia en la línea 26 a Cocina a quién se refiere?

—Al señor Mayo.

—¿Y el 5 en esa misma línea es una referencia a quién?

—A los compañeros: Mayo, mi compadre, Mauricio, Pancho y Aldo.

—¿La referencia al hermano de Enrique, a quién se refiere?

—Al hermano de César.

—Dice “se compraron más de tres”. ¿Qué es tres?

—Tres toneladas.

—De acuerdo. Y luego aún en la línea 28 hay una referencia a Panchito. ¿Quién es Panchito?

—Panchito, el hermano de Jorge.

—De acuerdo. Ahora moviéndonos a la línea 30, hay una referencia al Lic. Óscar. ¿Quién es?

—Ese es el abogado que visitaba a mi compadre.

—¿Y esa es la persona que le daba las cartas?

—Sí.

—Pasando a la diapositiva seis: Hablando de J. Mi amigo me dice que no va a dejar de hablar. ¿Quién es J?

—Jorge, el hermano de Panchito.

—¿Y qué se está discutiendo aquí?

—Se entiende que no ha dejado de hablar con el Gobierno, es decir de darles información.

—¿Para este punto Jorge Cifuentes estaba en custodia o en libertad?

—Estaba en custodia.

—Pasando a la diapositiva siete en la línea 40 dice: Además de eso, pido que el salario quincenal se le de a la esposa de Ricon. ¿Quién es Ricon?

—No lo conozco.

—Bien. ¿Alguna vez ha discutido quién es con el acusado?

—Sí. Él fue quien lo ayudó en Ecuador y Colombia.

—¿Le ayudó cómo?

—A encontrar las drogas y todos los recados relacionados a las drogas.

—Y luego en la línea 41 nuevamente hay una referencia a Lic. Óscar, ¿es el mismo Lic. Óscar?

—Sí.

—Bien, pase a las siguientes líneas 44 y 45. Te pido que apures a Cleto. Te enviaré todos los mensajes con la dama. También hazme saber a través de ella si hay algo nuevo. ¿Qué se está discutiendo aquí?

—Bueno, que apure a Cleto. Cleto ayudaría con la heroína. Él agregaría el corte a la heroína.

—¿Son los mismos cinco que discutimos en las intercepciones de ayer?

—Sí.

—Y dice: Enviaré todos los mensajes pero con la dama. ¿Quién es la dama?

—Mi comadre.

—¿Quién es su comadre?

—Emma

—Y si podemos pasar a la diapositiva 11. Al final de la carta: Bueno, compadre, te mando un abrazo. Saludos a mis ahijados, mi comadre, tu hija, mis compadres, tus hermanas, tu madre y tus hermanos. Tu compadre, que te ama y te aprecia, JGL. ¿El acusado solo dice adiós en la carta?

—Sí.

—Bien. Pasemos ahora a la diapositiva 13. Y esto es de la segunda carta, que es la Prueba documental 806-2 del Gobierno: Compadre, hazme un favor y habla con Pollito. Dile que le digo hola y que por favor recomiende a un recolector para atar a Chef para que dé los 400 que tiene, y hay 400 más con un amigo que fue arrestado junto con los pilotos que envió Cachimbas. ¿Qué se está discutiendo aquí?

—Que Pollito debería hablar con Chef para recuperar los 400 kilos y los otros 400 que tenía otra persona.

—¿400 kilos de qué?

—Drogas.

—¿Es este el mismo peso que discutimos?

—Sí.

—¿Y quién es Chef?

—No lo conozco.

—¿Y qué hay de Cachimba?

—Cachimba es un piloto que trabajó con mi compadre.

—Pasando a la diapositiva 14, líneas 10 y 11: Recuerda pagar el alquiler de Callo y Conta en Europa. Esas compañías son limpias. La diputada es consciente de eso para que arranquen. ¿Quién es Callo?

—No lo conozco.

—¿Alguna vez ha hablado con el acusado sobre quién es Callo?

—Sí, lo ayudaría en Ecuador con todo lo relacionado a las drogas.

—¿Y ese es el mismo Callo que discutimos ayer en las intersecciones?

—Probablemente sí, sí.

—Bien. ¿Cuál es la referencia a las empresas limpias?

—Algunas empresas que se han registrado en Europa pero cuando me encontré con La Diputada, cuando hablé con ella, me dijo que esos papeles estaban en la casa, pero que habían sido registradas y no debíamos confiar en ellas.

—¿Para qué se habían usado esas compañías?

—Supongo que se usarían para mover mercancías, para mover las drogas. Esa es mi suposición. No lo sé.

—Yendo a la línea 13 dice: Una vez me quedé ahí con la cocaína, El Caballero. ¿Una vez qué?

—Cocaína.

—Avanzando hacia la diapositiva 16. En la línea 25 dice: La persona que está en la cárcel con Eduardo también tiene 50 balas de 40 y 5 de RPG7. ¿Qué es Eduardo?

—Ecuador.

—¿Y cuál es la referencia a 50 balas de 40?

—Esas son las 50 balas de calibre 40 que se usan con los lanzagranadas.

—Bien. ¿Y los cinco de RPG7 son una referencia a qué?

—Esas son armas más poderosas como unos tubos que en realidad lanzan balas y las balas son mucho más grandes.

—Bien. Y bajando a las líneas 28 y 29: Y Ricon tiene 322 kilos y 443 de 40 y 13 de RPG7. Recoge todo de cualquier manera posible. ¿A qué se refiere esto?

—Bueno, se entiende que se refieren a 322 kilos de drogas y 433 balas de 40. Además de 13 balas de RPG7s.

—Dice "Recoge todo". ¿Sabe dónde se supone que eso debería de ser recogido?

—Tuvimos que buscar a esa persona y luego ver si esa persona ayudaría. Y Pollito iba a ayudar.

—¿Quién es esa persona?

—La persona que tenía las cosas de mi compadre.

—¿Sabe cómo se llamaba esa persona?

—Bueno, el cocinero. Y el amigo de Cachimbas a quien llamaba El Batalloso.

—Pasando a la diapositiva 17. En la línea 37: Para cualquier cosa que tenga que ver con Chuy Toño, habla inmediatamente con mi comadre en mi nombre y ella resolverá cualquier problema. Óscar se comunica con mi comadre, también lo hace la madre de las gemelos. Así que si cualquier cosa pasa la pondrán en contacto con todos ustedes. ¿Quién es Chuy Toño?

—Chuy Toño fue el director de ese estado, ministerial, policía.

—¿Por qué el acusado hacía una referencia a Chuy Toño?

—Porque Chuy Toño se estaba portando mal con mi hijo y conmigo y su intención era arrestarnos.

—Y la referencia a comadre, ¿a quién es esa referencia?

—La comadre de mi compadre.

—¿Y quién es esa?

—La conozco, pero no recuerdo su nombre.

—Bien. ¿Y qué hay de la madre de los gemelos?

—Mi comadre, Emma.

—¿Y la referencia a Óscar?

—El abogado de mi compadre.

—¿El que le dio las cartas?

—Sí.

—Bien. Y ahora vayamos a la diapositiva 21. Muy bien. Eso dice: Quería decirte que aunque aquí nada es fácil, de alguna manera he tenido suerte porque el director ha sido muy amable conmigo. Me ayudó cuando se lo pedí. ¿A qué se refiere esto?

—Se entiende que el director de la cárcel donde mi compadre estaba le había conseguido algunas de las cosas que mi compadre le había pedido.

—Pasando a la diapositiva 22 —en realidad, lo siento, vamos a omitir esa y seguir—. Pasando a la diapositiva 23 a partir de la línea 27, dice: Contratar contadores en todo el estado y pagar a los chicos y viudas a partir de ahí. Y lo que sea restante por mes, la mitad es para ti y la otra mitad para ellos cuatro. ¿Qué significa esto?

—Bueno, mi compadre me recomendaba, bueno, ya que en Sinaloa en algunas de las ciudades vendían drogas al menudeo, Narcomenudeo, que teníamos que tener un contador y tener una sola cuenta para que el contador tuviera toda la contabilidad y de ahí pagaríamos a las viudas de sicarios que habían fallecido. Entonces pagaríamos a los sicarios activos. También cubriríamos los gastos de los ranchos y lo que quedara se iba a dividir en partes. Una para los cuatro hijos de mi compadre y la otra parte para mí.

—De acuerdo. Pasando a la diapositiva 24 a partir de la línea 32: Y si tres está bien, avísame y si lo consiguieron presenta una orden judicial de amparo. Sabes quién tiene los papeles de ese lugar. Envíaselos a las gemelas por favor. La madre de las gemelas les dirá algo a ti y a mis hijos. Por favor, estáte alerta, compadre. Ella te lo explicará. ¿Cuál es la referencia a 3 aquí?

—Bueno, “tres”, así es como llamábamos al lugar que era una pista de aterrizaje.

—¿Y qué se está discutiendo aquí en referencia a esa pista de aterrizaje?

—Bueno, lo que sucedió fue que la Marina había intervenido. Tomaron el control de esa área y establecieron una base de operaciones allí. Y es por eso que mi compadre estaba sugiriendo que deberíamos presentar una orden de amparo para poder recuperar ese lugar.

—¿Qué es una orden de amparo?

—Es una solicitud que se presenta ante un juez solicitando que regresen, para que devuelvan el lugar al propietario legítimo y para que sea desocupado por el Gobierno.

—Y al final de esta sección en la línea 35 dice: Ella te lo explicará. ¿Qué significa eso?

—Que iba a enviar un mensaje con mi comadre.

—¿Y quién es esa?

—Mi comadre, Emma.

—Pasando a la diapositiva 25: Aparte de eso, Óscar me ha estado contando lo que dijiste sobre Pollito. Y allá con Eduardo, allá con Callo. Por favor recoge los 400 que Chef tiene y hay 400 más con una persona que está en la cárcel. También tiene 50 balas de 40 y 5, como la que le dio de regalo Cosina al Negro. Ricon tiene 322 y 443 balas de 40 y 13 balas como las que mi compadre Negro le regaló a Cosina. ¿Esta referencia a las 400 que Chef tiene es una referencia a qué?

—A las drogas.

—Bien. Y los 5 como los que Negro le dio a Cosina como regalo, ¿quién es Negro?

—Negro era el jefe de seguridad de mi compadre.

—¿El Negro del que ya hemos hablado?

—Sí.

—¿Y quién es Cosina?

—El señor Mayo.

—¿Sabe cuáles fueron los 5 que Negro le dio como regalo?

—Sí, fueron cinco balas para RPG7.

—¿Es esa la misma referencia a continuación donde dice en la línea 13 como los que mi compadre Negro le regaló a Cosina?

—Sí.

—Avanzando a la diapositiva 27: Con respecto a Cleto, auméntalo para que haya más producción. Saluda a Cleto. Dile que me haga un favor y me ayude para que lo primero que se venda sea mi parte. Tú también, por favor hazme el favor porque tengo muchos gastos aquí a diario. ¿A qué se refiere esto?

—Cleto estaba arreglando el corte. Estaba mezclando eso con la cocaína —sintética—, y mi compadre quería aumentar la producción con respecto a eso y para que Cleto vendiera la parte de mi compadre porque mi compadre necesitaba dinero.

—Bien. Pasando a la diapositiva 29. Esta será la última: Aparte de eso, la compañía en Europa necesita ponerse en marcha. Está limpia y Callo también. Hablé con la Diputada de todo eso.\u0009¿A qué se refiere eso?

—Hablamos hace un tiempo sobre las empresas en Europa.

—¿Y son las mismas compañías?

—Supongo que sí.

—Bien. ¿Y la referencia a diputada?

—La señora Lucero.

—Y finalmente comenzando en la línea 86: La madre de las gemelas les va a escribir un mensaje a todos ustedes para que todos lo vean personalmente. En este momento cuando recibió estas cartas, ¿estaba en contacto con Emma Cornel?

—Sí. Tenía comunicación con ella a través de los hijos de mi compadre, o por medio del abogado.

—¿Qué tipo de comunicación o qué discutiría con ella en ese momento?

—Mensajes de mi compadre, ella también me buscó, ella quería hablar en persona conmigo y lo hicimos. Hablamos en persona en Culiacán.

—Le estoy mostrando la página dos de la Prueba 806-3 y Sr. López, y aquí mismo en la carta, ¿cuál es esa palabra?

—Dice que hay perico.

—¿Y qué es eso?

—Es una palabra usada para referirse a la cocaína también.

—Bien. Ahora, señor López, quería dirigir su atención a marzo de 2014. ¿Se reunió con Emma en ese momento?

—Sí.

—¿Y dónde tuvo lugar esa reunión?

—En la ciudad de Culiacán.

—Mi comadre me mencionó que mi compadre enviaba su saludos y también dijo que estaba bien bajo las circunstancias y que le hiciera el favor de enviar a alguien a Toluca para poder ayudar con algunos mandados.

—Para ser claros, en este momento, ¿dónde estaba el acusado?

—Estaba en la cárcel del Altiplano.

—¿Y usted dijo que la solicitud era enviar a alguien a Toluca?

—Sí.

—¿Qué hay cerca de Toluca?

—Toluca está básicamente al sur de la prisión del Altiplano, muy cerca del lugar.

—¿Y estuvo de acuerdo en ayudar al acusado con esto?

—Sí.

—¿A quién envió a Toluca?

—Envié a Leonardo allí, uno de mis cuñados.

—Bien. ¿Y en un momento posterior habló con Leonardo sobre lo que estaba haciendo en Toluca?

—Sí.

—¿Y qué le dijo?

—Que él, que había estado teniendo reuniones con algunos guardias y que les estaba pagando.

—Bien. ¿Se encontró con Emma otra vez?

—Sí.

—¿Dónde?

—En el mismo lugar en la ciudad de Culiacán también.

—¿Y aproximadamente cuándo fue esta reunión?

—Creo que fue en abril, hacia fines de marzo, principios de abril, alrededor de entonces aproximadamente.

—¿Y qué discutió con ella en esta reunión?

—Mi compadre estaba enviando el mensaje de que estaba pensando en correr el riesgo nuevamente y escapar de la prisión. Y él quería saber si podía ayudarlo con eso.

—Bien. ¿Y cuál fue su respuesta?

—Que lo haría.

—Bien. Y dijo que la reunión fue a finales de marzo o principios de abril. ¿Qué año?

—Aproximadamente 2014.

—Bien. ¿Tuvo alguna otra reunión con Emma?

—Sí.

—¿Cuándo fue eso?

—Creo que fue junio, mayo o junio del mismo año.

—Bien. ¿Y quién estuvo presente en esa reunión?

—Esa reunión tuvo lugar en un lugar diferente y los hijos de mi compadre estuvieron presentes.

—¿Y qué se discutió en esa reunión?

—Mi compadre preguntaba, envió a sus hijos la pregunta de si ya habían obtenido el terreno cerca de la Prisión del Altiplano y también me estaba pidiendo que comprara un almacén. Cerca del Altiplano también. También me pidió que le trajera armas y una camioneta blindada.

—¿Cómo le fueron transmitidas estas solicitudes?

—Mi compadre nos mandó su mensaje.

—Bien. ¿Y hubo discusión sobre por qué los hijos del acusado iban a buscar un terreno cerca de la prisión?

—El terreno era porque se tenía que construir un túnel y luego se comenzaría a trabajar.

—¿Hubo alguna discusión sobre cómo las personas que cavaban el túnel iban a encontrar la ubicación correcta para cavar?

—Sí. Estábamos buscando una manera de obtener un reloj que tuviera una aplicación GPS que pudiera dar las coordenadas del lugar.

—¿Y qué iba a pasar con ese reloj GPS?

—Bueno, tuvimos que comprarlo y entrar a la prisión para obtener las coordenadas de la celda donde estaba mi compadre.

—Bien. ¿Qué hizo después de esta reunión?

—Me dediqué a obtener lo que me habían pedido.

—Bien. ¿Y pudo cumplir sus tareas?

—Sí.

—Bien. ¿Hubo otra reunión con Emma y los hijos del acusado?

—Nos reunimos nuevamente en el mismo lugar que era propiedad de los hijos de mi compadre. Mi compadre estuvo presente, Iván, Alfredo. No recuerdo si Ovidio y Joaquín estuvieron allí, y yo.

—Lo siento. Sólo para aclarar, ¿quién estuvo presente en la reunión?

—Mi comadre, Iván, Alfredo, Ovidio y yo.

—¿Y cuándo ocurrió esta reunión?

—Fue aproximadamente un mes después o quizás un poco menos de la reunión anterior. Creo que fue en julio aproximadamente.

—¿De qué año?

—2014.

—¿Y cuál fue el propósito de esta reunión?

—Mi compadre había querido saber el progreso. Sus hijos mencionaron que ya habían obtenido el terreno pero estaban a punto de cerrar el trato y que también estaban a punto de obtener el reloj. Luego seguí haciendo las cosas que yo tenía que hacer. Quiero decir, no era algo que pudiera hacer toda la noche pero estaba trabajando en mis cosas.

—Mencionó a los hijos que estuvieron presentes en esa reunión y no estaba seguro de Joaquín. ¿De qué Joaquín hablando?

—El hijo de mi compadre.

—Bien. En algún momento, dijo que no había completado las tareas que le fueron solicitadas, ¿correcto?

—No se completaron en ese momento, pero cuando fue necesario, estuvieron hechas.

—En algún punto, había completado las tareas que se le habían solicitado?

—Sí.

—Bien. ¿Tuvo más reuniones con los hijos del acusado para discutir un plan de escape?

—Sus hijos y yo nos juntamos en una ocasión. Nosotros hablamos. Eso fue, eso ya fue en 2015. Sus hijos me mencionaron que mi compadre había enviado un mensaje diciendo que ya estaba escuchando ruidos, es decir, que los que estaban excavando, ya estaban debajo. Dijeron que no podía ser, ¿cómo puedes escuchar ruidos desde abajo? En un punto, incluso me convencieron de pensar de la misma manera, pero la verdad era que los ruidos venían del concreto, del piso de abajo, no metros bajo tierra. Por eso pudo escuchar eso.

—¿Hubo una discusión en esa reunión sobre un tema específico, la fecha en que iba a ocurrir la fuga?

—Bueno, lo que explicó mi compadre fue que tendría lugar en un fin de semana, sábado y domingo, porque no hay funcionarios en la cárcel en esos días y no hay visitas de personas de los tribunales trayendo notificaciones.

—¿Vio al acusado nuevamente después de esta última reunión con sus hijos?

—Sí, vi a mi compadre una vez que ya había escapado.

—¿Y dónde lo vio?

—En las tierras altas, en La Tuna.

—¿Y aproximadamente cuándo fue eso?

—La fuga fue el 11 de julio y lo vi aproximadamente una semana después del escape.

—¿Quién más estuvo presente en esa reunión con el acusado?

—Mi hijo vino conmigo, quería saludar a mi compadre. Y en el lugar de La Tuna, Pedrito Loiaza estaba allí, un conocido, un amigo nuestro.

—¿Qué hacía Pedrito Loiaza por el cártel?

—Pedrito Loiaza tenía contactos en Belice para poder recibir drogas cuando fuera necesario allí.

—Bien. Volviendo a la reunión que tuvo con el acusado, ¿qué se discutió en esa reunión?

—Bueno, todos estábamos felices por lo que había pasado, el escape de mi compadre, y fue entonces cuando mi compadre mencionó que, de hecho, habían pasado meses desde que él había estado escuchando ruidos desde abajo, pero que el concreto había sido muy difícil de atravesar y eso causó mucho ruidos y molestaba a los otros internos que estaban, de hecho, quejándose del ruido que se escuchaba.

—¿El demandado le proporcionó otros detalles del escape en sí?

—Sí. Cuando bajó, se montó en una motocicleta, en un tipo de motocicleta que tenía algunas poleas tirando de ella. Y así llegó a la salida, al terreno donde habían comenzado a construir el túnel. Y desde allí, fue transportado al almacén que tenía alquilado con un ATV. Y a partir de ahí, fueron a San Juan del Río, Querétaro, donde un avión ya lo estaba esperando para llevarlo a Sinaloa.

—La motocicleta a la que acabas de hacer referencia, ¿dónde estuvo ubicada?

—A la salida del túnel.

—Bien. ¿Cómo usó el acusado la motocicleta en el túnel?

—Oh, no, no, no. Bueno, habían dos motos, una dentro del túnel y un ATV fuera del túnel.

—La del túnel, ¿cómo se usó?

—Otra persona la condujo.

—Bien. ¿A través del túnel?

—Sí.

—Bien. ¿Y quién ayudó a transportar al acusado de la salida del túnel al almacén?

—Uno de los hermanos de mi comadre.

—Bien. Y luego dijo que fue conducido, ¿el acusado fue conducido a una pista de aterrizaje para subir a un avión?

—Sí.

—¿Y quién fue el piloto que llevó al acusado?

—Cachimba.

—¿Alguna vez ha conocido a Cachimba?

—Sí.

—Bien. En cierto momento después de que el acusado escapó, ¿le pidió que organizara una reunión con Mayo?

—Sí, mi compadre me llamó y me dijo que quería hablar con el señor Mayo y que yo lo buscara. Y entonces yo busqué al señor Mayo. Estaba muy contento. Quería saludar a mi compadre y el señor Mayo me preguntó que dónde sería esa reunión. Le pregunté a mi compadre y me dijo que en La Tuna. Y entonces Mayo me dijo, oh, tengo un piloto y también un avión. Y dijo que nos llevaría, que lo acompañara.

—¿Y fue?

—Sí, lo acompañé.

—¿Dónde aterrizó el avión?

—En La Tuna.

—¿Y qué pasó después de que aterrizó el avión?

—Mi compadre nos estaba esperando allí mismo en la pista de aterrizaje. Él nos recogió. Y subimos al lugar donde estaba descansando.

—Bien. ¿Y cuál era el nombre de esa ubicación a la que fue?

—Mi compadre llamaba ese lugar como El Cielo, el cielo.

—Bien. ¿Qué pasó en esa reunión?

—Llegamos allí, desayunamos y una vez terminé, en realidad me hice a un lado, dejé la mesa y entonces se quedaron mi compadre, el Sr. Mayo y Mauricio, quien estaba acompañando al señor Mayo que se quedó para hablar.

—Bien. ¿Tuvo más reuniones con el acusado después de esto?

—Sí.

—¿Aproximadamente cuántas?

—¿En total? Bueno, después de la fuga de mi compadre, lo vi unas ocho o nueve veces más, más o menos.

—Dirigiendo su atención a enero de 2016, ¿qué le pasó al acusado?

—Mi compadre fue arrestado.

—¿Habló con Javi sobre lo que le había pasado al acusado?

—Sí. Javi se reportó conmigo una vez que se enteró diciendo que estaban hablando de una operación en la ciudad de Los Mochis donde querían arrestar y capturar a mi compadre pero que había huido de la operación, sin embargo, cuando iba de Los Mochis a Guasave, había sido detenido por la policía federal de carreteras.

—Bien. Dirigiendo su atención a febrero de 2016, ¿tuvo alguna reunión con Emma?

—Sí, mi comadre me buscó.

—¿Y qué pasó en esa reunión?

—Mi comadre me dijo que mi compadre me enviaba saludos y que enviaba un mensaje para decir que iba a hacer un gran esfuerzo para escapar de nuevo y también para preguntar si podía ayudarlo.

—¿Y qué dijo?

—Dije que sí, que lo ayudaría.

—Bien. ¿Fue esa la única reunión que tuvo con Emma durante esta ocasión?

—No, nos encontramos de nuevo después de eso.

—¿Aproximadamente cuándo?

—Aproximadamente un mes o incluso menos de un mes después. Lo que pasó fue que en esa reunión le dije a mi comadre que podía ayudar a mi compadre pero que no tenía dinero. Entonces mi comadre me buscó de nuevo y me dijo que mi compadre quería que comenzara a buscar un terreno cerca de la cárcel y que él había enviado algo de dinero y creo costaba 100 mil dólares y luego me iban a dar más dependiendo del precio del terreno. Y ese dinero fue entregado en Culiacán.

—¿Recibió el dinero?

—Uno de mis trabajadores.

—¿Habló con Javi para determinar en qué prisión el acusado se encontraba en ese momento?

—En ese momento, mi compadre estaba en Altiplano pero, ya sabe, lo único fue que alrededor de un mes o dos meses después, él fue cambiado a la cárcel en Ciudad Juárez.

—¿Y se encontró con Emma otra vez?

—Sí.

—¿Y de qué hablaron?

—Mi comadre me dijo que estaban tratando de descubrir alguna forma para que mi compadre regresara a la cárcel del Altiplano, que el director de la entidad centralizada de prevención y rehabilitación social, que es como el jefe de todas las diferentes prisiones en México, estaba ayudando y que le habían dado algo de dinero y sólo esperaban que enviaran a mi compadre de vuelta.

—¿Cuánto dinero se pagó al director de las cárceles?

—Recuerdo que me dijeron que fueron dos millones de dólares.

—¿Pudo ayudar al acusado a escapar?

—No. Mi compadre no fue llevado de regreso a la cárcel del Altiplano.