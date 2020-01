No se construirá gasoducto Tuxpan-Tula, promete AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que no permitirá la construcción del gasoducto Tuxpan-Tula, que está concesionado a la empresa TC Energy (TransCanada), proyecto al que se oponen activistas y miembros del Consejo Regional de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio de Puebla e Hidalgo.

El mandatario federal nuevamente visitó Puebla, puntualmente el municipio de Pahuatlán para encabezar los “Diálogos con los pueblos otomí, náhuatl, totonaco, así como tepehua.

En este evento, López Obrador prometió que no se construirá el gasoducto Tuxpan-Tula y que pavimentará la carretera hacia Atla. “No pasará el gasoducto por Pahuatlán es un hecho, se los juro”, agregó.

Lo anterior, debido a que varios ciudadanos y el Consejo Regional de Pueblos Originarios en defensa del territorio de Puebla e Hidalgo le pidieron que detuviera el fracking, que no permitiera las hidroeléctricas y que cancelara "los proyectos de muerte".

Los inconformes llevaron lonas y cartulinas en las que expresaron que no quieren el gasoducto ni minas a cielo abierto. En sus letreros se pudo leer: “Presidente, diputados y senadores les pedimos que se elimine la reforma energética de Enrique Peña Nieto y que no permitan que continúe el gasoducto de Tuxpan-Tula”.

"Aunque tengamos que pagar, pero no va a pasar el gasoducto por los cerros sagrados y no vamos a aceptar esas condiciones. Vamos a proponer otros trazos que no afecten las zonas sagradas. Para ellos es muy cómodo decir ‘tú resuelve el problema, porque al final de cuentas tú me tienes que pagar’. No va a ser así”, declaró.

En suma, el presidente prometió que se pavimentará la carretera rumbo a Atla y mejorar la seguridad en esta zona debido a que varias personas también le exigieron justicia y apoyo para encontrar a una joven de nombre Eliany.