Papa aconseja a jóvenes a ejercer su derecho al voto

A través de una charla por videoconferencia, el Papa Francisco desde El Vaticano aconsejó a jóvenes de 4 países latinoamericanos que por primera vez ejercerán su derecho al voto: mirar las raíces de sus pueblos, ver hacia el futuro, así como soñar y arriesgar con prudencia.



“Miren sus raíces, miren el futuro, den el paso con el pie bien apoyado en el pasado para que puedan seguir adelante.Integren los tres lenguajes fundamentales para que puedan pensar lo que sienten y lo que hacen; puedan sentir lo que piensan y lo que hacen y puedan hacer lo que sienten y piensan”, expresó el sumo pontífice a los niños y jóvenes reunidos en el gimnasio Ring Central, en la delegación Iztapalapa de la Ciudad de México, donde funciona una de las escuelas de BoxVal.

Al responder a una muchacha del programa Scholas que solicitó un consejo para quienes votarán por primera vez, el Papa dijo: “ustedes que nacieron ahora, no se olviden que el mundo no empezó con ustedes” y por ello, les pidió mirar hacia las raíces de sus pueblos y de sus familias, para que a partir de ello, den el paso adelante “pero con un pie en sus raíces porque si no, se van a caer”.

También les solicitó no dejarse robar la esperanza, porque la esperanza no defrauda. “no pierdan la capacidad de soñar despiertos, mirar más allá, saber que un buen sueño puede anclar en la realidad. Sueñen a lo grande y arriesguen con prudencia, entendiendo a la prudencia no como un freno sino como un encauzamiento”.

Por su parte, el excampeón mundial de box Julio César Chávez, ahí presente, pidió una bendición “para que a todos se nos salga el chamuco,” provocando risas de los presentes en El Vaticano y en Ring Central, a lo que el Papa Francisco accedió de inmediato.

Además de las autoridades mundiales de Scholas, en la Santa Sede estuvieron presentes Héctor y Mauricio Sulaimán Saldívar, presidente y miembro del Consejo Asesor de Scholas México, que impulsa el programa BoxVal, entre otros, para apoyar una educación con valores y una cultura de la inclusión y por la paz.