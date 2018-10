AMLO promete revisar Fiscalía Investigadora de caso del 68

Ante la petición de los sobrevivientes del Movimiento de 1968 para que se reabra la fiscalía investigadora de los crímenes de la noche de Tlatelolco, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador evaluará en qué condición está, para que se esclarezca el caso.

Sin embargo, explicó que lo turnará a la subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, porque no piensa crear más órganos espacializados, los cuales sólo alimentan el autoritarismo y la impunidad.

"Se va a analizar este planteamiento, lo va a analizar Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos porque no queremos abrir fiscalías para todo, lo que queremos es que haya justicia, no crear aparatos que muchas veces solo sirven para simular que ha habido justicia y a final de cuentas no se hace nada", dijo después de realizar una guardia frente al monumento de las víctimas del 68.

Antes de guardar un minuto de silencio por los estudiantes masacrados, Víctor Guerra, abogado del Comité del 68, demandó la restitución de la fiscalía que fue suspendida por el expresidente Felipe Calderón, cuando tenía 54 averiguaciones previas.

"Fue un genocidio, sin embargo, a la fecha no hay un solo genocida en la cárcel, que haya sido castigado por la matanza de nuestros compañeros en este lugar. Por eso le pedimos licenciado López Obrador que por favor considere la restitución de esta fiscalía", exigieron.

Mientras que Ignacia Rodríguez, "La Nacha", cuestionó al presidente electo si realmente va a realizar un cambio y logrará el gobierno libre que prometió en campaña, luego de que instalaron vallas alrededor de la Plaza Pública.

"Me puse encabronada y es la palabra y no me importa que me critiquen, creo que después de 50 años de lucha, hemos sido víctimas"