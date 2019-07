A gritos y agarrones, CTM y ferrocarrileros discuten por control del Congreso del Trabajo

En el Senado de la República los líderes obreros de la CTM y de los ferrocarrileros se lanzan acusaciones mutuas por el control del Congreso del Trabajo (CT).

El CT agrupa y controla a todo el movimiento obrero del país desde su fundación en 1966 y este miércoles estalló en crisis por el enfrentamiento verbal de los dos últimos líderes que ha tenido, el cetemista Carlos Aceves del Olmo y el ferrocarrilero Víctor Flores.

Todo ocurrió durante el foro del parlamento abierto en materia de justicia laboral, cuando el líder de la CTM encaró y acusó a Víctor Flores de sentirse “dueño’’ del CT, además de porro.

Ante esto, el líder ferrocarrilero, quien se encontraba en primera fila, sobresaltó de la curul y exigió respeto al cetemista.

El líder ferrocarrilero arremetió contra la Cámara de Senadores al afirmar que en la reforma laboral, sus integrantes se despacharon con la cuchara grande para violar los acuerdos y lineamientos de la Organización Mundial del Trabajo, estableciendo normas que atentan contra el sindicalismo y sus organizaciones.

Sin embargo, quien se lo tomó personal, fue el líder de la CTM, al advertir que Víctor Flores está dolido por la derrota que sufrió en días pasados, al perder el control del Congreso del Trabajo y lo acusó de boicotear al movimiento obrero, coludido con Pedro Haces, líder de la CATEM, quien se ostenta como protegido del presidente López Obrador.

Aceves del Olmo, que en ese momento presidía la mesa de debates, dijo: “muchas gracias Víctor, quien hace tiempo se ha apoderado del Congreso del Trabajo, cree que es el dueño y por eso, ahora que les ganamos, ayer, pues está llorando sus lágrimas, porque ya no es el presidente del CT ni el dueño.





“Ahora se está uniendo a Pedro Haces (senador suplente de Germán Martínez Cázares y líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México), para que lo defienda, pensando que Pedro Haces es el consentido del presidente de la República, pero ya que lo descubrieron que no, y que no es senador tampoco, porque en el Senado se gana y en este Senado el único senador obrero que hay soy yo porque gané, porque a mí no me han regalado nada’’.

Aceves del Olmo, posesionado del micrófono, proseguía con sus ataques: “lo que falta aquí es que esté Pedro Haces para que lo vean ferrocarrileros y así podrán tapar todas las broncas tienen los ferrocarrileros tienen, como esa que deben a las viudas por más de 15 millones de pesos de sus pensiones’’.

En ese momento, Víctor Flores, desde la curul, le gritó al cetemista, a lo que respondió: “No hablo con porrismo, estoy en una de las trincheras más altas y respetables de México’’.

El líder de la CTM se refirió a que el ferrocarrilero llegó en camiones al Senado con mucha gente, mientras “yo llegue en sillas de ruedas’’.

Aceves del Olmo recordó que para ser senador se gana, no se compra. “Yo soy el presidente en este momento, no quiero ofender a nadie, pero tampoco quiero permitir, porque mi hija está aquí y mi nieto, porque vino a ver a su abuelo y todo mi comité ejecutivo nacional de la CTM, porque viene a ver a su jefe y a su jefe lo respetan’’.