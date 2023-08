Aguanto vara, pero que el presidente no se pase: Xóchitl Gálvez

La Paz, Baja Californian Sur. (OEM-Informex).- Durante su visita por La Paz, Baja California Sur, Xóchitl Gálvez, aspirante a la candidatura presidencial por el Frente Amplio por México, coincidió en que Claudia Sheinbaum sí ha recibido más ataques, pero "ella no los ha recibido del presidente de la República, yo sí los he recibido de la máxima autoridad de este país".

Al preguntarle El Sudcaliforniano sobre la aspirante a la candidatura por la Coordinación de la Cuarta Transformación, quien abandera su proyecto con el feminismo, Xóchitl Gálvez expuso que la 4T no puede utilizar como estandarte este movimiento cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador se la ha pasado atacando el trabajo y vida personal de la senadora, dijo que estas agresiones demuestran que se busca impedir que una mujer llegue a la presidencia.

“Veía por ahí un periódico que decía que la exjefa de gobierno había tenido más ataques que yo, sí, nada más que ella no los ha recibido del presidente de la república, yo sí los he recibido de la máxima autoridad de este país, aguanto vara, como dijeran por ahí, solo que el presidente no se pase, él no puede denostar a una mujer por su condición y decir que yo estoy aquí por un grupo, yo estoy aquí por chingona y eso más vale que lo vaya entendiendo el presidente”, aseveró.

Xóchitl Gálvez es una de las cuatro aspirantes del Frente Amplio por México para la candidatura a la Presidencia de México. Foto: Alberto Cota | El Sudcaliforniano

Por otro lado, Xóchitl Gálvez pidió a sudcalifornianos no acostumbrarse a la crisis energética que se vive en el estado. Aunado al problema de generación en el Sistema Eléctrico por los múltiples apagones que se ha presentado, la senadora recordó que la energía que se produce en el estado es contaminante y pone en riesgo la salud de las personas.

“Quizá ustedes no se den cuenta de lo que respiran, pero de manera permanente están respirando dióxido de carbono, óxido nitroso, en uno de los mares más bellos del planeta que es el Mar de Cortés, les pediría que no se acostumbren a esa contaminación. Por otro lado, al hombre de Palacio Nacional cuando le preguntan si hay cortes eléctricos dice que no, y los cortes de energía son frecuentes”.

Finalmente, la aspirante del Frente Amplio por México agradeció a la ciudadanía sudcaliforniana que le ha mostrado su apoyo. A las 12:30 del sábado 12 de agosto sostuvo una rueda de prensa con medios de comunicación, posteriormente un encuentro ciudadano en el Casino Bellavista para mostrar parte de su trabajo en la política.

