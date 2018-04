"Ahora todo es escándalo", AMLO defiende su viaje en un taxi aéreo

GUAYMAS, SONORA.- Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de "Juntos Haremos Historia" (Morena-PT-PES), dijo que tomar un taxi aéreo no es viajar en transporte privado, además, no es la primera vez que toma uno para trasladarse a la sierra.



"No, es un taxi, es de servicio público, veánlo y además, me he trasladado a la Sierra de Nayarit en avioneta, nada más que, como ahora estamos a 70 días de la elección, ahora todo es noticia. Mejor dicho, escándalo, además porque viene el debate el domingo, pero amor y paz, tranquilidad", dijo a medios al finalizar un mitin en Guaymas, Sonora.

Primero fue Carlos Slim, después un supuesto cheque en blanco firmado por los narcotraficantes, "en una de esas van a traer a Trump, luego van a traer al jefe de los marcianos, pero no les funciona".

A López Obrador no le preocupa, pues "entre más nos golpean, más nos engrandecemos".

Ante este viaje su coordinadora de campaña Tatiana Clouthier declaró que no es privado el vuelo que tomó el candidato presidencial, aseguró que es un taxi aéreo, y que no es la primera vez que lo utiliza.

La polémica se da debido a que en la pasada Asamblea de la American Chamber dijo que él no haría uso del avión presidencial por lo que tomaría vuelos comerciales aunque no llegara a eventos importantes como reuniones internacionales. Pero el propio político compartió en sus redes el popular vuelo.