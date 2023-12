AICM se le cae a pedazos a AMLO: Xóchitl Gálvez

El aumento de 77% a los costos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) podría ser utilizado para dar mantenimiento a la terminal aérea, que de acuerdo con la precandidata presidencial Xóchitl Gálvez, se le está cayendo a pedazos al presidente Andrés Manuel López Obrador.

“El problema del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es que se está cayendo a pedazos, entonces probablemente quieran subir el costo para poderle dar mantenimiento dado que muchos de los ingresos que se tenían están pagando el aeropuerto fallido de Texcoco”, declaró en entrevista exclusiva a El Sol de Tampico.

El Sol de México dio a conocer que el AICM anunció a las aerolíneas que subirá el costo de los servicios aeroportuarios el próximo año en 77% en promedio, lo que provocó rechazo en el sector.

La precandidata a la Presidencia de México de la coalición integrada por el Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), aseguró que el aeropuerto Felipe Ángeles quedó chico y con necesidades de infraestructura.

“Me encantaría que el Felipe Ángeles fuera un gran aeropuerto, que tuviera la capacidad para absorber la totalidad de la demanda aérea, no la tiene. El Felipe Ángeles se quedó en un aeropuerto regional, tiene una capacidad de 20 millones de personas”, afirmó.

“No puede obligar a las personas a irse a un aeropuerto donde en ciertos horarios es imposible llegar”, sostuvo Gálvez, quien adelantó que se debe realizar un estudio profundo, aunque consideró que el Felipe Ángeles se convertiría en un aeropuerto de carga en caso de no dotarlo de las obras que requiere. “Se ha tirado demasiado dinero ya… estamos hablando de 500 mil millones de pesos. No es cosa menor y este país no se puede dar el lujo de seguir tirando el dinero”, planteó.

“Ver realmente si el Felipe Ángeles se puede convertir en el gran aeropuerto de la Ciudad de México, entonces hay que invertirle, y hay que invertirle más y hay que hacerlo súper sostenible y sobre todo súper accesible”, agregó.

Entrevistada en un hotel de Tampico, lugar donde pasó la noche tras su gira en San Luis Potosí, la abanderada de la oposición dijo estar segura de que el Mandatario nacional no podrá desaparecer a los organismos autónomos.

“No lo va a lograr en la Cámara de Diputados aún con los votos de MC -Movimiento Ciudadano-, hay gente en MC súper valiente que no le va a dar esos votos al presidente para desaparecer los organismos autónomos, ni en el Senado, ni en la Cámara de Diputados”, aseguró.

Cuestionó la intención del presidente de desaparecer al Instituto Nacional de Acceso a la Información.

“Justo yo le digo al presidente, si tanto dice él que su gobierno es el más honesto de la historia. ¿por qué quieres desaparecer el órgano que transparenta la información?”, enfatizó.

“Si me pasará algo sería complicado para el país"

Gálvez, quien llegó al sur de Tamaulipas resguardada por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Guardia Nacional (GN), algunos con uniforme y otros vestidos de civil, aseguró que se está dejando cuidar.

“Lo tengo que aceptar, el Gobierno sabe lo que está pasando, obviamente, si me pasara algo sería un tema complicado para el país y por eso me dejo cuidar, para que no sea yo la irresponsable” informó Xóchitl, quien para trasladarse en Tampico utilizó una camioneta blanca, tipo suburban, aparentemente blindada, aseveró que ella, como su equipo, están acatando las instrucciones de la persona que la Sedena le asignó para protegerla.

“Yo quisiera que cuidaran a todos los mexicanos, como me están cuidando a mí. Me siento incómoda que me cuiden, me queda claro que soy precandidata a la presidencia de la República, pero lo que debemos hacer es que todos los mexicanos puedan transitar con paz y con tranquilidad”, apuntó.

Dijo que aspira a una seguridad similar a la que tuvo su hija cuando estuvo becada en Lyon, Francia, donde se podía salir de una fiesta a las dos de la mañana sin tener miedo.

Previo a abordar un vuelo comercial para regresar a la Ciudad de México, acudió al sector popular Moscú, de la colonia Vicente Guerrero que se encuentra a una distancia de 5.1 kilómetros del centro de Tampico y que comparte sus límites con Veracruz, región que en años anteriores fue azotada por la violencia.

“No nos espanten, vimos una caravana y dijimos ¿Qué está pasando?, que nos avisen que la señora va a venir, que va estar en casa de Carmelo”, dijo Guadalupe, residente de este lugar, quién desde la puerta de su casa observaba a Xóchitl Gálvez.