Alejandro Moreno integra a Lorena Piñón al CEN del PRI

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, dio a conocer que parte de su equipo que le acompañara durante su gestión, donde resalta Lorena Piñón Rivera como la nueva secretaria de Gestión Social del Comité Ejecutivo Nacional.

Moreno Cárdenas también designó a Roberto Serrano Altamirano como secretario adjunto de la Presidencia del Comité Ejecutivo; además de Jonathan Márquez en las misma cartera de la Secretaria Adjunta del CEN.

He designado a Mariano González Aguirre como Secretario de Atención para los Estados en Oposición del CEN del PRI.

En tanto, el lider nacional del PRI designó a Paloma Sánchez Ramos, como Secretaria de Comunicación Institucional.

Alejandro Moreno Cárdenas dio cuenta de estas designaciones en su cuenta de Twitter, al tiempo de señalar que con “su trabajo la voz se fortalecerá a la militancia, a los jovenes y se llevará la voz del PRI a todos los rincones del país”.