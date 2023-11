Alejandro Murat renuncia al PRI para crear Alianza Progresista por México

Alejandro Murat renunció al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y anunció que creará un movimiento llamado Alianza Progresista por México

“No puedo ser parte de algo que no me define como persona, ni como político, y que no corresponde a la visión de México que me anima a seguir participando en la vida pública”, dijo Murat a través de un video difundido en redes sociales.

Murat, hijo del exgobernador priista de Oaxaca José Murat, fue diputado federal y director del Infonavit en los gobiernos priistas la década pasada. Además de ocupar la gubernatura de Oaxaca como su padre.

En 2022 dejó la titularidad del Ejecutivo de Oaxaca luego de que el PRI perdiera las elecciones ante Morena.

Buscó la candidatura presidencial de la oposición para 2024 pero no participó en el proceso de selección del Frente Amplió por México alegando falta de transparencia en las reglas.

Ahora, Murat formará la Alianza Progresista por México bajo el principio de la política de la esperanza y abriendo espacios a todos los que quieran sumarse, según dijo en el video.

Esta es la última renuncia de un priista de alto perfil en lo que va del año. Exgobernadores como Omar Fayad, Miguel Ángel Osorio o Eruviel Ávila también abandonaron al PRI este año, ellos acusando mala relación con Alejandro Moreno, actual líder nacional del partido.