AMLO abre las puertas a militantes de otros partidos, son bienvenidos, dice

RINCONADA, Emiliano Zapata, Ver., 8 de enero (OEM-INFORMEX).- El precandidato de la alianza "Juntos haremos historia" (Morena, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social) a la presidencia de la república, Andrés Manuel López Obrador aseguró que los militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN) son bienvenidos a unirse a su proyecto y pidió a los simpatizantes de su partido a no pelear por este tema.

Ante cientos de personas que se dieron cita en el parque central de Rinconada en el municipio de Emiliano Zapata, López Obrador expuso que esos militantes se están uniendo porque han sido engañados muchas veces y ya no quieren seguir con lo mismo. "Saben que ahora se están uniendo, porque no digo sumando ni adhiriendo, uniendo militantes del PRI, del PAN, de todos los partidos y son bienvenidos", expuso.

Como parte de la gira que realiza en el estado de Veracruz, explicó que entre los militantes de los tres partidos aliancistas se tienen asegurados 4 millones de votos sin embargo, las encuestas de intención de votos le dan un 35 por ciento de preferencia lo que equivale a 30 millones de electores. "Si nada más tenemos cuatro millones, ¿de dónde salen los otros 26 millones? Pues son de todos los partidos, es todo el pueblo, así como se los estoy diciendo. Por eso no nos peleemos ", señaló.

Acompañado de los dirigentes estatales de Morena y PES así como del precandidato a la gubernatura de Veracruz por Morena, Cuitláhuac García Jiménez; el político tabasqueño explicó sus propuestas entre las que se encuentra el apoyo al campo, la entrega de mayores pensiones a los adultos mayores y becas escolares para que ningún joven deje de estudiar. Además reiteró su intención de dar capacitación laboral pagada a jóvenes "ninis" que ni estudian ni trabajan.

“Todos los jóvenes van a estar trabajando como aprendices, se les va a contratar. Esto genera mucha polémica y dudas (…) vamos a contratar a 2 millones 300 mil jóvenes que ahora les llaman ‘ninis’ porque ni estudian ni trabajan pero no es culpa de ellos porque no tienen oportunidad”, indicó.

Destacó que esta iniciativa pretende “jalar a los jóvenes” para evitar que los “jalen” otros y que tomen el camino de la delincuencia. "Nunca más hay que darle la espalda a los jóvenes. Si nos metimos en esta crisis de inseguridad y de violencia fue porque se abandonó al campo, porque no hay crecimiento económico ni empleo y porque se desatendió a los jóvenes", señaló.

Andrés Manuel López Obrador apuntó que el dinero para llevar a cabo estos proyectos saldrá del presupuesto federal que actualmente es desviado por políticos corruptos. En ese sentido, aseguró que el principal problema que tiene México es la corrupción ya que en aquellos países en los que no hay corrupción no hay índices de pobreza. “Los gobernantes forman parte de la banda de malhechores que más roba, cuesta trabajo entenderlo de esa manera pero es sencillo, los gobernantes son los que más dañan a México”.

Entre las medidas de austeridad que aplicaría de ganar la presidencia de la república, el dos veces candidato presidencial dio a conocer que venderá la flotilla aérea con la que cuenta tanto el titular del ejecutivo como los secretarios de despacho. Detalló que de acuerdo a su información, la presidencia de la república dispone de 54 jets de lujo, entre los que se encuentran 6 nuevos cuyo costo es de mil millones de pesos cada uno así como 102 helicópteros. “Toda esa flotilla de aviones y de helicópteros se va a vender, no vamos a utilizar. El avión presidencial no los vamos a usar (…) No va a faltar un faraón acomplejado que lo quiera comprar pero yo no me voy a subir porque eso sería ofender al pueblo de México”, puntualizó.

Así mismo, garantizó que no firmará el acuerdo por el que se autoriza la entrega una de pensión vitalicia de 5 millones de pesos mensuales a los expresidentes de la república por lo que, tanto Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón se quedarían sin recibir el recurso que no está estipulado en ningún decreto constitucional y se avala de un documento que firma cada presidente entrante. “No es venganza, es justicia. No está en ninguna ley, es un acuerdo que firma el presidente que entra porque sabe que cuando salga se va a beneficiar. Pues voy a entrar y ya no voy a firmar ese acuerdo”.