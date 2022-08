Criminales y oposición realizaron propaganda con hechos violentos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador nuevamente minimizó los hechos de violencia en el norte del país e insistió este martes en que el crimen organizado y la oposición están realizando actos de propaganda para afectar a su gobierno.

“Desde luego que hubo propaganda de parte de estos grupos, la quema de los vehículos, de los Oxxos y hubo propaganda también de la derecha, del conservadurismo”, recalcó el presidente López Obrador en su conferencia de prensa de este martes sobre la violencia registrada la semana pasada en estados como Baja California y Chihuahua.

“Ayer decía que no se puede hablar de que fue una acción concertada, pero los extremos se tocan, no hay elementos para decir que fue algo concertado, pero de que hicieron propaganda, tanto los grupos de la delincuencia como el bloque conservador, de eso no tengo duda”, dijo el mandatario.

Asimismo, arremetió en contra de los medios de comunicación, a quienes acusó de ponerse al servicio de la oposición para propagar mentiras en su contra y defendió a los nuevos periodistas que hay en redes sociales.

“Es muy lamentable lo que ocurre, lo que pasa en el noble oficio del periodismo; es una de las peores épocas, es la decadencia del periodismo servil al régimen y a los grupos de intereses creados”, sostuvo López Obrador sobre los medios que reportaron los hechos de violencia.

Sin embargó expuso esto se está acabando, pues surgen nuevos comunicadores que lo respaldan, principalmente en las redes sociales.

“Es el fin de una época y también están surgiendo nuevos exponentes en la prensa escrita (…), pocos, pero ahí van, más que nada en las redes; hay mucho análisis y se molestan también los periodistas de antes, del viejo régimen, por el surgimiento de los nuevos, y no los quieren reconocer como periodistas”, sostuvo López Obrador.

Finalmente, recordó que cuando era opositor propuso que cada ciudadano pudiera convertirse en un medio de comunicación y dijo que esa es la forma de enfrentar al poder político, económico, y a los medios de comunicación, por lo que insistió en continuar con ese propósito, concluyó.