AMLO acusa que el Pentágono espía a su gobierno; blindará información

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que el departamento de la Defensa de los Estados Unidos está filtrando información que le proporciona la Administración de Control de Drogas (DEA) mediante espionaje para dañar al gobierno de México, por lo que anunció que blindarán la información de las Fuerzas Armadas.

“Acerca de la inteligencia, tenemos que cuidar nuestra información por seguridad nacional. Vamos a cuidar la información de Marina y Sedena porque estamos siendo objeto de espionaje del Pentágono y a muchos medios de México se les está entregando información de la DEA”, acusó el presidente este martes en su conferencia mañanera.

El presidente López Obrador advirtió que estas acciones son una violación a la independencia del país.

“Quieren mandar, violar nuestra soberanía, entonces quieren filtrar para debilitarnos políticamente. No, la gente nos apoya y apoya a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de la Marina y a la Guardia Nacional”, dijo.

Este martes, el presidente acusó que “muchos medios de información en México están filtrando información que les entrega la DEA” y se refirió a una reciente publicación del diario estadounidense The Washington Post donde señala que hay disputas entre las secretarías de la Defensa y la Marina: “Ahora resulta que el Pentágono le reporta a The Washington Post”, reprochó el tabasqueño.

También acusó a la Revista Proceso de recibir información de la DEA para ventilar información del Ejército, así como a la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) de hacer lo mismo, aunque en este último caso solo lo aludió al decir que es el empresario Claudio X. Gonzalez quien recibe dinero de Estados Unidos para dañar a su gobierno.

La organización MCCI recientemente publicó que el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, realizó viajes privados con gastos millonarios para él y su familia.

AMLO contra el Poder Judicial por caso Pegasus

Por otra parte, el presidente arremetió en contra del Poder Judicia, por su fallo para que el gobierno solo use el programa espía Pegasus con una orden judicial.

En este sentido, el mandatario dijo que en el Poder Judicial hay mucha corrupción y argumentó que el uso de programas espías en su administración no es para reprimir: "para decirlo claro, yo no soy Calderón".

Sin embargo, investigaciones recientes de organismos como Citizen Lab, en la Universidad de Toronto, Canadá, revelan que el año pasado la Sedena estuvo espiando a dos personas que trabajan en el Centro de Derechos Humanos Centro Prodh.

"Todo es un plan injerencista usando como instrumento a la prensa vendida o alquilada de nuestro país, y a los grupos de intereses creados, al bloque consevador, a los corruptos que quieren regresar por sus fueros para seguir robando”, concluyó.

No obstante, el diario estadounidense The New York Times reveló que el gobierno de López Obrador se convirtió en el usuario más prolífico del software malicioso Pegasus y que en México se sigue utilizando, a pesar de que hubo un compromiso para dejar de hacerlo.