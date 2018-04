AMLO advierte que PRI y PAN usan misma guerra sucia que Calderón le lanzó en 2006

DURANGO.- Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de "Juntos Haremos Historia" (Morena-PT-PES), alertó que el PRI y el PAN planean utilizar la misma estrategia de guerra sucia que utilizó Felipe Calderón en el 2006 con: "López Obrador, un peligro para México", para robarle las elecciones de 2018.

En su primer mitin de campaña en Guadalupe Victoria, pidió a los ciudadanos que no se asusten con los mensajes que difundirán sus oponentes, y a cambio desmientan las calumnias de que su movimiento es violento y convertirá a México en Venezuela.

"Es lo que hicieron hace 12 años con la frase "López Obrador, un peligro para México", y miren lo que costo ese fraude en el 2006; 220 mil muertos van desde Calderón a la fecha, 36 mil desaparecidos, más de un millón de víctimas de la violencia", dijo durante un mitin en Guadalupe Victoria, Durango.

Advirtió que la mafia del poder, encabezada por "Salinas, el jefe de jefes", Claudio X. González y Roberto Hernández, difundirán en las salas de Cinépolis un documental de cinco capítulos, donde lo comparan con Hugo Chávez, Juan Domingo Perón y anticipan la próxima etapa del comunismo con Andresmanuélovich.

"Ese documental que costó mil millones lo quisieron transmitir en Televisa, fueron a Televisa y ofrecieron 200 millones de pesos y dijeron en Televisa no lo pasamos, fueron a Azteca y lo mismo, no lo pasamos. Fueron a Imagen y dijeron no lo pasamos. Fueron a dos televisoras, dos cadenas de televisión de Estados Unidos para que de allí se transmitiera a México y dijeron lo mismo, no lo pasamos. Ahora, me llegó la información de que están tratando de pasarlo en los cines de los hermanos Ramírez, Cinépolis", advirtió.

Pero antes de los dichos del propio AMLO, el candidato presidencial del PRI, PVEM y Panal, rechazó que haya una una guerra sucia en contra del morenista.

“La guerra sucia es cuando son anónimos y datos falsos, pero cuando son datos ciertos, pues la guerra sucia, más bien, es no asumirlo, no reconocerlo y no, decir que efectivamente las cosas están a su nombre”, señaló el aspirante de la coalición de Todos por México.

Con información de Enrique Hernández, enviado