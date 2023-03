AMLO advierte que tiene Plan C tras revés de la Suprema Corte a Reforma Electoral

“Ahora, hay un "Plan C”, advirtió el presidente Andrés Manuel López a la oposición, durante su conferencia mañanera d este lunes, luego que una reportera le preguntó por sus críticas en contra de la suspensión al Plan B de Reforma Electoral en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

López Obrador expresó que la oposición no puede pensar que ya se acabaron las alternativas para reformar el marco electoral de Mexico.

"El Plan C consiste en que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación, ni un voto a los conservadores, sí a la transformación. Ese es el Plan C, ese ya lo aplicamos en el 18 fue el pueblo el que dijo basta y se inició la transformación, acabar con la corrupción que es el principal problema del país y hemos avanzado mucho, limpiando de corrupción al Gobierno, de arriba a abajo, pero cómo se está llevando esta transformación, respetando la división de Poderes", subrayó.

Asimismo, aseguró que la gente va a seguir apoyando la transformación y aprovecho para agradecer a sus adversarios, de quienes dijo que se han portado “requetebién”.

El pasado 24 de marzo, el ministro Javier Laynez Potisek otorgó una suspensión contra toda la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, conocida como Plan B. Ante esto, el presidente López Obrador acusó que los magistrados, jueces, ministros y los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) buscan continuar con su privilegios y por tal motivo cancelar el Plan B de la reforma electoral.

“Pueden (frenarla) porque es la misma mafia, al igual que Ciro, Lorenzo y Claudia, son iguales que los conservadores que no quieren que haya democracia porque ellos son partidarios de la oligarquía, ellos no quieren el Gobierno del pueblo, por eso no quieren la Reforma Electoral”, dijo el presidente este sábado, desde Quintana Roo.

El presidente también se refirió a las críticas de la oposición en torno a que algunos aspirantes a consejeros electorales son cercanos a su Gobierno, como Bertha María Alcalde, hermana de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde.

"¿Qué les contesto?, que quien sea electo a ocupar un cargo de consejero va ser mejor de los que están", manifestó López Obrador.

Sin embargo, justificó la cercanía de los aspirantes a Consejeros Electorales del Instituto Nacional Electoral.

"Más de la mitad de los ciudadanos simpatizan con nuestro movimiento, más de la mitad de la población en México, eso creo que es demostrable, si hay una elección pues esa mitad, o más de la mitad, tiene posibilidad de participar", argumentó.

López Obrador también reprochó al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, quien está por concluir su gestión, sobre su viaje a Washington.

"Se fue a hacer turismo político conservador a Washington, a ver a (Luis) Almagro, de la OEA, al Centro Wilson, supuestamente de intelectuales, independientes, internacionalistas", criticó.