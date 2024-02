AMLO agradece a EU aclarar que no lo investigan por nexos con el narcotráfico

El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció al gobierno de Estados Unidos y al Departamento de Estado la aclaración de que en ese país no se le investiga, luego que el diario The New York Times publicó el reportaje sobre la investigación, ahora cerrada, que hizo Washington de presuntos sobornos que recibió su campaña presidencial de 2018, incluyendo a sus hijos, del Cártel de Sinaloa y de Los Zetas.

Un día después de que el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, aseguró que “no hay ninguna investigación sobre el presidente López Obrador”, el mandatario mexicano dijo “agradecerles mucho por eso”.

Ayer, el presidente López Obrador dio a conocer en su conferencia mañanera la carta en la que el periódico estadounidense le solicitaba su opinión respecto a la investigación que Estados Unidos realizó sobre que sus hijos habrían recibido millones de dólares del narcotráfico en la campaña de 2018 y sus asesores lo habrían hecho durante su primer año de gobierno.

Al conocer el contenido de la carta, el presidente solicitó al gobierno de Joe Biden aclarar la situación o lo hiciera el Departamento de Estado.

Sin embargo, la respuesta vino de la Casa Blanca y tras la declaración de Kirby, López Obrador agradeció desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional: “agradecerle al Departamento de Estado, al gobierno de Estados Unidos, que ayer pedí que aclarara”.

Dijo que no se trata de un pleito con el diario estadounidense: “Qué me voy a estar peleando con The New York Times, lo que quiero es que se contribuya a vivir en sociedades mejores, que los países haya justicia, humanismo, dignidad, libertad, democracia, auténtica democracia que es el gobierno del pueblo para el pueblo”.

Reiteró que la investigación cancelada por autoridades de Estados Unidos no afectará la relación con su gobierno. “Hay un interés superior que tiene que ver con el bienestar de nuestros pueblos. Debemos tener una política de buena vecindad, somos los principales socios de ellos (estadounidenses)”.

Señaló que si bien debe actuar de manera responsable no guardará silencio: “¡Quedarnos callados nunca! Que se entienda que México es un país libre, soberano, no somos colonia, no somos protectorado de ningún gobierno extranjero".

Afirmó que durante la administración de Donald Trump la relación fue respetuosa y con el presidente Biden “extraordinario en lo personal y en lo político”, pero volvió a recurrir a los insultos al lamentar que siempre “haya salameros, achichincles, como en todos lados. La decadencia en la política o en el periodismo, en lo social”. Pero dijo, eso sólo se puede superar con una transformación.