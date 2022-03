AMLO agradece respaldo a Carlos Slim

El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció el respaldo que le brinda el mangante Carlos Slim, dueño de empresas como Grupo Carso, Telmex e Inbursa, luego que este prominente empresario regañó a financieros que se confrontan con el titular del Ejecutivo Federal.

Al ser cuestionado por una fotografía entre el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca y él, el presidente dijo que a pesar de las diferencias debe haber respeto a las instituciones que representan cada uno y aprovechó para agradecer el respaldo del miércoles del magnate Carlos Slim, quien dijo que considera una estupidez confrontar al mandatario federal.

Slim hizo un llamado hace dos días a los empresarios para que dejen la confrontación con el presidente y pidió no pelearse a periodicazos con el Gobierno.

Por lo anterior López Obrador dijo que celebra lo que dijo el magnate en torno a que tiene que haber respeto a la institución y a la investidura presidencial y añadió: “A mí no me impuso la cúpula económica como era antes, no me impusieron los medios, yo fui electo por el pueblo. Soy un presidente legal y legítimamente electo por el pueblo”.

López Obrador recalcó que Slim entiende esto porque es institucional y también otros empresarios; sin embargo hay quienes están dedicados a atacarnos, mientras mencionó a medios de comunicación, empresario y políticos como el ex presidente Felipe Calderón quienes acusó que lo fustigan.

Subrayó que el expresidente Vicente Fox lo critica poco y que el ex mandatario Enrique Peña no habla, mientras aseguró que hay un grupo reaccionario que es hipócrita y arroja la piedra y esconde la mano.

Recalcó que se debe actuar con responsabilidad y eso es lo que le agradece a Carlos Slim, mientras abundó en su reconocimiento hacia el magnate: “no solo es el discurso (de ayer), la relación con él es buena por eso —y no coincidimos con él en todo— y no le estamos condonando impuestos, nada”.

El presidente subrayó que la mayor parte de los empresarios que están entendiendo que son nuevos tiempos están actuando de forma responsable y repitió no estar en contra de los empresarios, los empresarios son indispensables para el desarrollo del país”.

Reiteró que no se podría sólo con la inversión pública sacar adelante al país y dijo que se requiere de la inversión privada y se requiere del sector social, de la economía, de los trabajadores.

Por ello concluyó que no está en contra de los empresarios, sino de la riqueza mal habida y en contra de la corrupción y de que el país sea de unos cuantos, mientras recalcó que desea que haya igualdad y justicia.









