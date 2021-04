AMLO apoya ampliación de mandato de Zaldívar

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo tener confianza plena en el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de la Rea, y que está de acuerdo en la ampliación de su periodo hasta 2024, si con ello se garantiza la reforma al Poder Judicial.

"Pienso que si amplía el plazo con el propósito de que él encabece la reforma al Poder Judicial, estoy de acuerdo, pero eso no lo decido yo, lo deciden los legisladores", expresó.

El mandatario aseveró que tiene confianza en Zaldívar, pues se trata de un hombre honesto e íntegro y enfatizó que está de acuerdo en la extensión de su mandato sobre todo al frente del Consejo de la Judicatura Federal.

“Estoy de acuerdo en la reforma al Poder Judicial, estoy totalmente de acuerdo en la renovación del Poder Judicial; porque lo mismo que sucedía con el Poder Ejecutivo, hay muchos vicios como corrupción o nepotismo en jueces, magistrados y ministros", adujo.

El Pleno del Senado aprobó ayer un artículo transitorio, presentado de manera sorpresiva, que busca prolongar dos años a Zaldívar como presidente de la Corte , quien termina su periodo en 2022, además de recorrer la permanencia de los siete consejeros de la Judicatura Federal.

La oposición reaccionó en contra y calificó de golpe de Estado, de autoritarismo, de un albazo y que el presidente de la República quiere controlar al Poder Judicial.

El CJF, el cual también es presidido por Zaldívar, se desligó de la propuesta y puntualizó que el Artículo Décimo Tercero transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, “no solo no fue elaborado por el equipo redactor de la de las propuestas originales, donde participaron magistrados y jueces de distrito, sino tampoco fue solicitado por el Poder Judicial Federal”.

En cinco puntos, el consejo expone que los proyectos de leyes que implementa la reforma constitucional del 11 de marzo del 2011, fueron elaborados al interior del Poder Judicial de la Federación y su contenido es público desde febrero de 2020.

El artículo transitorio que se presentó de manera sorpresiva, de último momento por el senador Raúl Bolaños, del Partido Verde, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, fue votado a favor por 85 senadores, 24 en contra y dos abstenciones.

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, tiene una buena amistad con el presidente López Obrador desde antes de la campaña presidencial. De los candidatos a encabezar el Poder Judicial, era el único cercano al jefe del Ejecutivo. En octubre de 2019 el Mandatario dijo: "la opinión que tengo del ministro Zaldívar es que es un hombre íntegro y que le tengo confianza, sí lo considero una gente honorable y de bien, me da confianza. Si no, no lo diría".

También en diciembre de 2020 el presidente Andrés Manuel López Obrador acudió al edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para estar presente en el Segundo Informe de labores de Arturo Zaldívar. Fue acompañado de su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller y por Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico de la Oficina de Presidencia de la República.