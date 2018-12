AMLO asegura "no soy rehén de nadie" ante plantones frente a su casa

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, expresó molestia por los plantones frente a su casa y respondió que escuchará a todos, pero no será su rehén ni cederá ante quienes no tienen la razón.

Ayer, un grupo de manifestantes, de quienes no dio detalles, protestaron frente a la casa del tabasqueño para exigir una audiencia.

Les digo, con todo respeto, que así no es el asunto. Aquí que se protesta en las plazas públicas. Yo fui opositor durante muchos años y nunca fui a protestar frente a la casa de un servidor público. Son cosas distintas

El primer mandatario bajo de su vehículo y entró caminando a su domicilio como siempre, pese a que le sugirieron que ingresara por una entrada trasera al fraccionamiento donde reside.

Apuntó que seguirá escuchando a todos, pero no se convertirá en su rehén en esta época de protestas durante la aprobación del Presupuesto de Egresos Federales 2019.

“Si no tienen razón, aunque me impidan entrar a mi casa, no voy a ceder, no voy yo a ser rehén de nadie. Y estoy acostumbrado a la protesta, no me espanta, no me asusta y, además, hasta celebro que la gente ejerza sus derechos y siempre he dicho que la libertad no se implora, se conquista”, respondió.

Por otro lado, a los manifestantes con discapacidad que exigieron un aumento presupuestal, reiteró que destinará 12 mil millones de pesos para las personas en esta situación; mientras que a los presidentes municipales adelantó que les adelantará las Participaciones Federales.

Sin embargo, pidió un cambio de mentalidad a los ciudadanos que miden la importancia de las dependencias por los montos presupuestales, además, de que todavía no lo reciben y ya aseguran que no les va a alcanzar.