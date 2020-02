AMLO asegura que no intervendrá en elecciones de EU

El presidente Andrés Manuel López Obrador no intervendrá en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, pero sí les pedirá que no ofendan al pueblo de México durante y después del proceso electoral.

“No vamos nosotros a manifestarnos a favor de ningún candidato, no debemos hacerlo. Lo único que vamos a pedir a todos, y eso no solo en las elecciones, en todo momento, es que respeten a México, que respeten al pueblo de México, que no ofendan a los mexicanos, a todos, ese es el planteamiento”, refrendó durante la conferencia mañanera.

El primer mandatario explicó que constitucionalmente no se permite la intervención en los procesos internos de otros países, a su vez reiteró que, si México quiere que se respete su soberanía, no debe infringir la de otras naciones.

Opinó que cuando se es jefe de Estado, no se debe tomar partido en ningún proceso democrático en el extranjero ni a nivel nacional.

“No voy a intervenir en la elección en Estados Unidos, no debemos hacerlo, por principio la Constitución establece la no intervención, la determinación de los pueblos, es un error el tomar partido fuera del país, incluso hasta dentro del país, ya cuando es Jefe de Estado, no debe uno de tomar partido y mucho menos, ir a opinar afuera, hay que ser respetuosos de la política de cada nación, para que nos respeten a nosotros”, expresó.

De esta manera, rechazó reunirse más adelante con integrantes del partido demócrata de aquí al mes de noviembre, fecha en la que se llevará a cabo el proceso electoral estadounidense.

“No intervenir en la vida interna de otros países, para que nadie intervenga en la vida interna de nuestro país, que podamos actuar con absoluta libertad y hacer valer nuestra soberanía”, manifestó.