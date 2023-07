AMLO califica de “leguleya” respuesta de la SCJN sobre sus salarios

Luego que ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respondió a la Secretaría de Gobernación que no bajará sus sueldos, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que era de esperar esa postura y calificó la respuesta del Máximo Tribunal como “leguleya”.

También insistió en que enviará en septiembre del 2024 su reforma para que los ministros de la Corte sean elegidos por voto universal de la ciudadanía y que estipulara que no pueden tener privilegios.

Puedes leer también: Como a Angélica Sánchez, acusan a otros 8 jueces y magistrados de “favorecer” delincuentes

En este sentido mostró una lámina donde se aprecia que los ministros tienen 40 prestaciones "0excesivas".

"No queda más que enviar la iniciativa de reforma a la Constitución más precisa, porque ellos dicen que no está clara la Constitución, que no está especificado bien en la Constitución”, subrayó.

También el presidente dio lectura al artículo 127 Constitucional y dijo que es claro al señalar que las remuneraciones de todos los servidores públicos deben ser inferiores a las del presidente de la República.

Finanzas Entregan sin competir 73% de los contratos con el gobierno federal

Ayer, la SCJN dijo a la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Luisa María Alcalde, que no pueden reducirse los sueldos de los ministros por décimo de otro Poder de la República.

Esto, luego que Alcalde envió hace unos días un oficio a la Corte por orden del presidente para que explicara el Máximo Tribunal el porqué no se han acogido a su Ley de Austeridad.

La respuesta de la Corte apela al principio del Artículo 123 de la Constitución que indica que las remuneraciones no deben ser diferenciadas ni podrán ser disminuidos por actos de otros Poderes.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“El Artículo 123 constitucional establece el principio de que a trabajo igual debe corresponder salario igual. Derivado de lo anterior, las percepciones que reciben los Ministros de la Suprema Corte no pueden ser diferenciadas ni pueden ser disminuidas por actos provenientes de los otros Poderes", apunta el escrito.