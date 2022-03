AMLO cambia de opinión: saldrá de Palacio Nacional para inaugurar el AIFA

Luego que el presidente Andrés Manuel López Obrador había anunciado el martes que dormiría el fin de de semana en el hotel del nuevo Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” (AIFA), en Santa Lucía, Estado de México, para inaugurar el aeródromo el lunes; ahora, el mandatario cambió de parecer y anunció que va a dormir en Palacio Nacional y saldrá a haca Santa Lucía a las 5:00 de la mañana, pues argumentó que no está certificado el hotel y, también, para demostrar a sus detractores que se pueden hacer 30 minutos de recorrido del Zócalo a dicho aeropuerto.

“Por cierto ya no me voy a dormir allá (en Santa Lucía), porque está terminado el hotel, pero no está certificado. Entonces no quiero verme influyente; además me voy a dormir aquí (en Palacio Nacional), porque voy a demostrarles que voy a hacer media hora, desde aquí hasta el aeropuerto. Bueno media hora o 40 minutos”, declaró el presidente en su conferencia matutina en Palacio Nacional.

López Obrador argumentó que su cambio de opinión fue, fundamentalmente, porque le falta su certificación al hotel, mientras agregó que también la decisión fue, porque leyó un comentario del periodista Joaquín López Dóriga que cuestionó que se fuera a dormir al hotel, ya que decía que iba a hacer dos horas en llegar al AIFA.

El presidente abundó sobre su itinerario del domingo 20 de marzo: “Me voy a quedar a dormir aquí (en Palacio Nacional), entonces allá (en Santa Lucía) nos vamos a ver a las 7:00” del lunes, dijo a los periodistas en su conferencia de prensa, mientras recordó que tiene planeado encabezar ese mismo lunes la reunión con su Gabinete de Seguridad a las 6:00 en Santa Lucía y, posteriormente, estará en la inauguración del AIFA, a las 11:00 horas.

Por otra parte, López Obrador negó que al acudir a la inauguración de este aeropuerto se esté violando la veda electoral por la Consulta de Revocación de Mandato y sostuvo que respetará la veda, pues no va a emitir ningún mensaje y sólo va a hablar el gobernador Alfredo del Mazo y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, así como las autoridades militares que se encargaron de la construcción del aeródromo.

“Yo voy a estar ahí y no voy a cortar ningún listón ni nada, nada más voy a acompañar como van a estar muchos invitados”, subrayó.

Respecto a los invitados especiales a la inauguración evitó dar a conocer quiénes acudirán, aunque mencionó que están invitados algunos empresarios y gobernadores, mientras recalcó que esta obra es de primer orden.

Finalmente, se refirió a que el encuentro con Francisco Cervantes, nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), se aplazará hasta la próxima semana.

“Yo voy a estar ahí y no voy a cortar ningún listón ni nada", indicó al respecto, López Obrador. | Foto: Cuartoscuro

El presidente había expresado la semana pasada que en estos días se reuniría con el líder del CCE, pero subrayó que este encuentro se aplazará hasta la próxima semana y también declaró que Cervantes está invitado a la inauguración del AIFA.

“Es muy buena persona (Cervantes), además de ser buen dirigente de los empresarios el es muy buena persona, un hombre decente, respetuoso, lo conozco de tiempo atrás y estoy seguro que vamos a tener muy buenas relaciones”, concluyó el mandatario.