AMLO se vuelve a poner cubrebocas, ahora en visita a Culiacán

El presidente Andrés Manuel López Obrador apareció por segunda vez con un cubrebocas en lo que va de la historia de la pandemia del Covid-19 en nuestro país; esta vez en Sinaloa.

El gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel recibió en Culiacán al presidente Andrés Manuel López Obrador la tarde de este martes, proveniente de Tepic, Nayarit, para continuar con su gira por el noroeste del país.

En un post publicado en sus redes sociales, Ordaz Coppel señaló que le dio la bienvenida al presidente, luego de viajar varias horas por tierra desde la capital nayarita.

"Di la bienvenida al Presidente Andrés Manuel López Obrador a Sinaloa, ¡nos da mucho gusto recibirlo nuevamente!", señaló.

AMLO tendrá su conferencia matutina este miércoles en la base militar de El Sauz, ubicada en la sindicatura de Costa Rica, y ahí mismo se realizará, según la agenda, la reunión de seguridad.

Más tarde tendrá un evento de supervisión en el dren de Bacurimí, ubicado entre Valle Alto y Villas del Río. Varios grupos sociales señalaron estos días que buscarían la forma de contactar al presidente para diversas peticiones.

¿Y la promesa del cubrebocas y el fin a la corrupción?

El pasado 31 de julio, el mandatario se atrevió a prometer que usaría el cubrebocas siempre y cuando ya no exista la corrupción en nuestro país, y así evitar hablar.

En su conferencia matutina en Palacio Nacional, López Obrador sostuvo lo siguiente: Me voy a poner un tapaboca, ¿saben cuándo? Cuando no haya corrupción ya, entonces me pongo tapaboca, entonces ya voy a dejar de hablar. Hagamos ese acuerdo, entonces vamos a apurarnos a acabar con la corrupción para que yo me ponga mi tapaboca, para que ya no hable", expresó.

También comentó que los funcionarios que han dejado su gobierno “no están de acuerdo con su modelo y eran partidarios del modelo neoliberal”.

Aseguró que esta actitud es entendible y respetable, ya que algunos no creen en que el Estado deba promover el desarrollo, el derecho a la salud, a la austeridad republicana, o dar becas.





Con información de Carlos Lara | El Sol de México