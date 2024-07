AMLO da cargo honorario a su hijo Gonzalo López Beltrán

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su hijo, Gonzalo López Beltrán, trabaja de manera honoraria supervisando los avances del Tren Interoceánico, uno de los megaproyectos de la actual administración.

“Gonzalo no está metido en la cuestión política. Gonzalo ha ayudado como honorífico en el Interoceánico, pero no cobra y no va a trabajar en el gobierno. Cuando me dijo eso me sentí contentísimo. Se va a hacer cargo de la fábrica de chocolates que tiene él en sociedad con Andrés”, dijo ayer en la conferencia matutina de Palacio Nacional.

En junio de 2019, López Obrador publicó un memorándum contra el influyentismo dirigido a los funcionarios.

“Me dirijo a ustedes con la instrucción clara y precisa de no permitir, bajo ninguna circunstancia, la corrupción, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo ninguna de esas lacras de la política del antiguo régimen”, dice el memorándum.

López Obrador matizó que su hijo se encarga solamente de entregarle a él, un reporte quincenal de los avances del Tren Interoceánico.

El mandatario, además, comentó que su hijo no estaba interesado en participar en el próximo gabinete presidencial de Sheinbaum Pardo y sostuvo que se seguiría dedicando a su empresa de chocolates.

Sin embargo, en redes sociales las críticas a estas declaraciones del presidente comenzaron a llover, pues cuestionan en qué puede ayudar su hijo en una obra como el Tren Interoceánico, si estudió psicología.

La periodista María Scherer expresó en la red social X: “Ya superamos un límite: AMLO confirmó que su hijo Gonzalo tendrá un cargo honorífico para supervisar las obras del corredor interoceánico. Se encargará de revisar el avance de las vías, trenes y la construcción de un rompeolas en Salina Cruz. Informó que no se unirá al nuevo gobierno”, apuntó la comunicadora