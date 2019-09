AMLO denuncia registro como socio de 26 empresas fantasmas en el SAT

El presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que registraron su nombre y el de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, como socios de 26 empresas fantasmas en el Servicio de Administración Tributario.

Durante la conferencia mañanera, el primer mandatario mencionó que el SAT ya investiga quién realizó el registro y los motivos.

“Ayer me dieron a conocer de una inscripción que hicieron en el padrón del dar donde registran empresas y apareció de que me inscribieron como socio de 26 empresas, 26. Me rayé, me convertí en empresario”, informó.

López Obrador negó ser empresario y dejó entre ver que la falsificación de su información, podría ser una “venganza” de alguien dolido que quiso vulnerar el sistema del SAT, en medio de la discusión por la aprobación de la ley para catalogar como delito grave el fraude fiscal.

“Imagínense a hacer esto, como sea, si fue por venganza de alguien dolido que quiso vulnerar el sistema del SAT o alguien que en efecto, constituye estas empresas y pueda hacer negocio engañando que yo pueda ser socio de la empresa”, comentó.

Las empresas fueron registradas en Boca del Río, Veracruz y en todas apareció como representante legal Óscar Manuel Montoya Landeros, y todas llevan el nombre de personas físicas, seguidas de las siglas S.A.

“Decirle a los mexicanos que no soy empresario, respeto mucho a los que se dedican a esa actividad. Yo soy servidor público, no tengo empresas, propiedades, bienes. Apenas tengo la cuenta en la que me depositan mi sueldo”, expresó.

Afirmó que ni siquiera tiene tarjeta de crédito y nunca ha sido su objetivo el dinero, por lo que esperará los resultados de las averiguaciones, hasta entonces, decidirá si interpone una denuncia.