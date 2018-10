AMLO designa a próximos titulares de la Marina y Sedena

El Presidente electo nombró este lunes a José Rafael Ojeda como nuevo secretario de Marina y a Luis C. Sandoval como secretario de la Defensa Nacional.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, nombró al almirante José Rafael Ojeda como nuevo Secretario de Marina, aseguró que fue elegido por ser el oficial con mayor antigüedad y prestigio dentro de la armada.

(1/2) Me he comunicado telefónicamente con el presidente Enrique Peña Nieto, comandante supremo de las Fuerzas Armadas y he conversado con el almirante Vidal Soberón, secretario de Marina. Los dos me han apoyado de manera institucional para informar lo siguiente: — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 22, 2018

Andrés Manuel López Obrador anunció que para tomar esta decisión se comunicó vía telefónica con el presidente Enrique Peña Nieto y con el almirante Vidal Soberón, actual secretario de Marina, quienes finalmente apoyaron este nombramiento.

(2/2) He decidido nombrar, en uso de mis futuras facultades, al almirante José Rafael Ojeda Durán como próximo secretario de Marina. Es el oficial de mayor antigüedad y prestigio en la Armada de México. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 22, 2018

Por otro lado, López Obrador anunció que invitó al general Luis C. Sandoval a ser el próximo secretario de la Defensa Nacional.

Asimismo, reconoció su labor y lealtad al país durante su trayectoria.

De conformidad con la Constitución y las leyes, he decidido invitar al Gral. Luis C. Sandoval para ser secretario de la Defensa Nacional. https://t.co/9owsx9yoo9

Reconozco en él su lealtad a la patria. Agradezco la colaboración del actual Gral. secretario Salvador Cienfuegos. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 22, 2018

Sandoval González es general de división desde noviembre de 2017, y entre sus encargos más destacados está que fue Comandante de la IV Región Militar.

En lo educativo, tiene maestría en Administración Militar para la Seguridad y Defensa Nacional por el Colegio Militar. Su formación militar comenzó desde el bachillerato, el cual cursó en una escuela militar.