Acude AMLO a Sedena por nombramientos

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis.- El presidente electo Andrés Manuel López Obrador se reunirá esta semana con los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina, para someter a consulta los nombramientos de sus sucesores. Hoy hablará con el general Salvador Cienfuegos Zepeda y en el transcurso de la semana, hará lo mismo con el almirante Vidal Francisco Soberón. En ambos encuentros, se prevé la participación del futuro secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, como en las reuniones pasadas.

¿Esta reunión es para presentarles los nombramientos?

No puedo darles detalles, es una plática, tenemos que mantener buenas relaciones, todo esto implica realizar consultas, dicen que para no equivocarnos, lo mejor es consultar- respondió antes de abordar un vuelo de la Ciudad de México con destino a Tuxtla Gutiérrez, donde realizó el cierre de su gira de agradecimiento. El miércoles de la semana pasada adelantó que ya tiene listas las ternas, las cuales están integradas por generales de división y almirantes en funciones. No obstante, se las presentará a los titulares hasta finales de este mes, junto con la nueva Política de Seguridad Pública, resultado de las conclusiones de los Foros Escucha para la Pacificación del país.

Foto: Cortesía

También detalló que buscarán como principal requisito que tenga experiencia en el área de los Derechos Humanos, pues el 30 por ciento de su plan de seguridad será coercitivo y el otro 70 por ciento preventivo. Después de viajar 36 días por todos los estados de la República, con excepción de Veracruz y Puebla, donde actualmente gobierna el PAN.

Además de reunirse con los gobernadores en turno y electos de las entidades, aseguró que es muy buena la relación con los mandatarios, por lo que será más sencillo llevar a cabo los 25 proyectos estratégicos del próximo sexenio.

“No los gobernadores, sino los conservadores que no querían el cambio. Respetuosamente, han actuado con bastante deshonestidad intelectual, se han dedicado a quemar incienso al régimen autoritario, corrupto, que ha predominado en los 30 años y no han ofrecido disculpas, ellos apuntalaron, justificaron la aplicación de una política antipopular, injusta, inhumana, destruyeron al país prácticamente”, reviró el presidente electo.

Foto: Cortesía

Aunque padeció su cuarto y último retraso aéreo, cumplió con el itinerario completo.

Pasadas las 11 de la mañana se reunió en privado con los gobernadores salientes y electo de Chiapas, Manuel Velasco y Rutilio Escandón por casi dos horas en el Palacio de Gobierno, donde les dio la instrucción de recibir a “nuestros hermanos migrantes centroamericanos”.