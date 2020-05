AMLO dispuesto a revisar contribuciones y repartición de impuestos federales

El Ejecutivo abrió las puertas para revisar las contribuciones y la repartición de los impuestos federales, no sin antes aclarar que la entrega a los gobiernos estatales es puntual y equitativa. “No tienen que hacer la barba a ningún funcionario’’, dijo.

En su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que este martes se reúna con gobernadores. “No tengo reunión con gobernadores, hay buen trato en general y acerca de la coordinación fiscal, habría que analizarse en todo”.

Recordó que tiene que ver con una reforma de la época de José López Portillo, cuando se definió la manera de distribuir los ingresos del gobierno federal, entre otros impuesto sobre la renta e IVA, que mediante una fórmula se regresan en proporción a los estados.

“Nosotros hemos cumplido con esa disposición legal y entregamos las transferencias federales a los estados, no retenemos sus participaciones, no las condicionamos, o tienen que andar haciendo la barba a ningún funcionarios’’.

López Obrador destacó que la Secretaría de Hacienda tiene la instrucción de entregar puntualmente las participaciones porque es dinero del pueblo.

En ese sentido resaltó que si los gobernadores quieren cambiar la formula, que se analice, aunque también aceptó no es el momento por la pandemia.

No les falta de acuerdo a lo que corresponde, se entrega puntualmente, pero no se vale que digan que no tienen recursos porque la federación no les entrega. Todo lo que corresponde por ley llega puntualmente, refrendó el mandatario.

Si hay, añadió, una situación difícil pero eso afecta a todos; ¿que recomiendo?, primero apretar el cinturón los que somos del gobierno, municipal, estatal o federal y hay forma. ¿Cuánto ganan los regidores? para empezar son muchos en los gobiernos municipales.

En Acapulco, citó como ejemplo, ganaban 200 mil pesos mensuales, no buscaban ser candidatos municipales, sino regidor, se inscribían en las elecciones hasta mil, se rayaban, pero ahí se puede lograr ahorros; no comprar vehículos nuevos, austeridad, no tener tanto personal, para no tropezar. Bajar el costo del gobierno a la sociedad, en gobiernos estatales no usar aviones, helicópteros, bajarle a los gastos, recomendó

Insistió que en el 2018 la Presidencia de la República ejerció 3 mil 600 millones de peso, en 2019, 800 millones de pesos y 2020, 600 millones.

Por eso, pidió que no haya lujos en el gobierno y liberar fondos para el desarrollo, obras , servicios públicos; esa fórmula da resultados y son muchos ejemplos, hay buenos presidentes municipales y gobernadores.

Dijo que Tlaxcala, el único estado sin deuda pública, “tengan para que aprendan’’. El gobernador Antonio Álvarez Lima, dejo establecido en la constitución local que el gobierno no puede endeudarse. Todos los gobernadores han respetado la norma legal. Es el único estado, insistió.