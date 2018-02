AMLO es el único candidato que puede criticar la inseguridad del país: Ebrard

Marcelo Ebrard Casaubón, coordinador de la circunscripción número 1 para los Trabajos de Organización Territorial y Defensa del Voto de Morena, afirmó que el único candidato con autoridad para criticar la inseguridad en el país, es Andrés Manuel López Obrador, abanderado de la coalición “Juntos Haremos Historia” (Morena-PT-PES).



“El único candidato que puede hablar con autoridad de haber generado paz y tranquilidad en su gobierno, es “ya saben quién”, porque cuando estuvo al frente del Gobierno de la Ciudad de México, lo logró”, comentó el exjefe de gobierno en una reunión con la militancia de Morena en Tepic, Nayarit.

Marcelo Ebrard afirmó que Nayarit necesita paz y tranquilidad, para que sus habitantes vuelvan a tener una vida social saludable, por ello, “es importante acabar con la corrupción que somete a la entidad. Nayarit tiene una parálisis económica y eso es lo que no podemos permitir”.

Señaló que sus comentarios no violan la veda electoral de intercampañas, pues su objetivo no es promocionar el voto a favor de ningún candidato, sino simplemente explicar las aristas de la estrategia para evitar el fraude electoral en el estado.

No estoy violando la veda electoral, no se preocupen. No pretendo el día de hoy convencerlos de cómo deben emitir su voto, si no explicar y difundir por qué estamos luchando, qué buscamos, qué se quiere, para el estado de Nayarit.

“Para esto tenemos que abocarnos a un proceso de revisión muy intenso. Debemos trabajar arduamente, para que se garantice que la voluntad popular se va a reflejar en esos comicios”, dijo.

