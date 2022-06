AMLO justifica omisión de ingresos por su último libro en su declaración anual

El presidente Andrés Manuel López Obrador justificó que no registró los 3 millones de pesos por las regalías de las ventas de su último libro "A Mitad del Camino", porque estos ingresos fueron producto de este año y no del anterior.

"El dinero, de acuerdo a la ley son los ingresos del año pasado, falta reportar los ingresos de este año", indicó el mandatario en su conferencia de prensa matutina de este miércoles, en Palacio Nacional.

Te puede interesar: “A la mitad del camino”, te presentamos un adelanto del libro de AMLO

El mandatario federal al ser cuestionado por la omisión de los ingreso de su más reciente libro, precisó que debe declarar esto, hasta el siguiente período de 2023 y aprovechó para mencionar que cuando deje el cargo de presidente, se va a jubilar con una pensión del ISSSTE de hasta 30 mil pesos mensuales.

“Voy a tener una pensión del ISSSTE que calculo va ser de 25, 30 mil mensuales, yo trabajé como director del instituto indigenista y aporte al ISSSTE y eso lo tengo reconocido, y luego cinco años en el instituto nacional del consumidor, fui director de organización social y luego fui jefe de Gobierno y me hicieron el descuento y ahora también estoy aportando, voy a tener derecho a una pensión cuando me retire”, dijo el mandatario.

Asimismo, mencionó que el año pasado tuvo pocos ingresos, "mi sueldo básicamente; no está incluido lo del libro y algunas otras cosas, pero creo que tuve ingresos por un millón 600 mil pesos algo así, el contador lo dio a conocer", señaló el presidente.

Política AMLO, el discurso frente a los datos

El primer mandatario subrayó que su esposa Beatriz Gutiérrez es quien lleva su administración y que, él siempre ha sostenido "que si tiene uno para lo indispensable, con eso, se le puede dar gracias a la vida".

Aseguró que no cuenta con bienes materiales y tampoco le importa el dinero. "Siempre he sostenido que no me importa el dinero, no vivo para eso, no me importa lo material, aunque también respeto mucho al que tiene, no todo el que tiene es malvado, hay gente que ha hecho su patrimonio con trabajo, de conformidad con la ley y merece respeto, estoy en contra de la riqueza mal habida, en contra de la corrupción", subrayó.

Agregó que está en contra de quienes se sienten superiores y "endiosan el dinero" porque piensan que la felicidad es el dinero, los títulos académicos o la fama. Mientras resaltó que la felicidad es "estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra consciencia y el prójimo, esa es la verdadera felicidad".

Además, expresó que ya se está preparando para su retiro y recordó que al día de hoy, le queda como gobernante: dos años y cuarto meses y reiteró que después de eso, no tiene intención de realizar más actividades públicas.

"Yo ya me estoy preparando porque me quedan, hoy precisamente, pues me quedan al día de hoy dos años 4 meses, y tengo la convicción, la firme convicción de jubilarme y nada de retiro parcial y de aceptar invitaciones para ir a dar una conferencia o acompañar en un acto de carácter cultural, social, económico, no", sostuvo el presidente.

El mandatario aprovechó el tema para comentar su método de jubilación. | Foto: Laura Olvera | El Sol de México

López Obrador da detalles de su retiro

Aseguró que va a desaparecer de la vida pública y recalcó que no debe haber apego ni al dinero ni al poder, "ya que cuando uno no domina la tentación del dinero y del poder, pienso yo, se pierde autenticidad".

Dijo que espera que se siga vendiendo su libro para que le alcance el dinero para vivir y afirmó que en Palenque, Chiapas donde tiene su rancho, “afortunadamente las cosas no son muy caras, yo no tengo costumbres de gastos superfluos, no tengo un tren de vida que signifique tener muchos ingresos”.

Finalmente, sostuvo López Obrador que ya cuenta con su credencial de Adulto Mayor y va a tener recursos suficientes para lo indispensable y para seguir apoyando a su hijo menor Jesús López Beltrán de 15 años de edad.

El 16 de marzo pasado, el presidente dijo en su conferencia matutina que su libro “A Mitad del Camino” vendió más de 200 mil ejemplares y que recibirá 3 millones de pesos en regalías.

El pasado 24 de mayo, en cumplimiento a la ley de servidores públicos, el presidente presentó su declaración patrimonial 2021 y en ella reportó que tuvo un ingreso anual de 1 millón 628 mil 717 pesos. Es decir que ganó 61 mil pesos más que en 2020.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El mandatario reportó a la Secretaría de la Función Pública que no cuenta con propiedades ni vehículos y que tampoco obtuvo algún rendimiento financiero.

Además, registró su cuenta de Pensión ISSSTE y notificó que su domicilio particular es Palacio Nacional.