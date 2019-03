AMLO llama a la población a no proteger a la delincuencia organizada

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la población a no auxiliar, no ayudar ni proteger a los integrantes de la delincuencia organizada, sean "huachicoleros" o dedicados a cualquier actividad ilegal, a cambio de dádivas o pequeñas ayudas, y exhortó a las personas necesitadas a acudir al gobierno federal para encontrar los apoyos necesarios.

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, exhortó a todos los mexicanos a no apoyar a los delincuentes, ya que los grupos que se dedican a delinquir no ayudan a la población, la utilizan en su beneficio para su protección e impunidad.

El Ejecutivo Federal reconoció que este fenómeno ha disminuido en el país, aunque aún persisten estas prácticas en algunas zonas rurales, y puso como ejemplo lo que ocurrió ayer en Guanajuato, cuando se realizó un operativo de las fuerzas federales contra un grupo de la delincuencia organizada dedicado al "huachicoleo", banda a la que intentaron proteger algunos pobladores, los menos, aclaró López Obrador.

🔴 #EnVivo #ConferenciaPresidente AMLO [@lopezobrador_] llama a la ciudadanía a no proteger a grupos criminales https://t.co/lg2FsjW1Lr pic.twitter.com/bVRztI0QDP — El Sol de México (@elsolde_mexico) 5 de marzo de 2019

Proteger y ayudar a la delincuencia organizada no es digno, no es bueno, no es legal, afirmó el Presidente.

“Si la gente requiere de apoyo que acudan al Gobierno de México, si hay necesidad si requieren de trabajo porque no hay oportunidades de empleo, que acudan a las autoridades”, porque en esta administración se están otorgando apoyos para el bienestar, “cuentan con nosotros”.