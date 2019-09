AMLO llama hipócritas a la asociación de Claudio X. González

El presidente Andrés Manuel López Obrador tacho de hipócritas a la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción de Claudio X. González, y hasta los llamó Mexicanos a Favor de la Corrupción.

En medio de una solicitud de revocación de la suspensión del Aeropuerto de Santa Lucía, por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional al Juez Quinto del Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, López Obrador reclamó a MCCI por promover más de 100 amparos para impedir la construcción del “Felipe Ángeles”.

“Cómo fue que crearon una asociación civil llamada Mexicanos Contra la Corrupción, si nunca dijeron nada, me gustaría que me replicaran que la corrupción estaba legalizada, porque no era delito grave, ya basta de simulación. No se puede así y ese es un distintivo del conservadurismo, son muy corruptos, pero además de corruptos hipócritas”, expresó durante la conferencia mañanera.

Cuestionó por qué no actuaron de la misma manera cuando en 1994, el expresidente Carlos Salinas de Gortari promovió que la corrupción no fuera considerada como delito grave.

“Ya eso no debe de seguir pasando, ahora hay una asociación que se llama, Mexicanos por la Corrupción, me equivoque, Mexicanos en Favor de la Corrupción, ¿qué no es así? Que dirige Claudio X. González y otros adversarios nuestros, que se han dedicado a sabotearnos legalmente”, insistió.

Comparó la creación de la organización civil con la firma del Pacto por México, con el que se afianzaron las reformas estructurales como la energética y la educativa, las cuales, dijo, fueron una bandera en contra de los intereses nacionales.

Advirtió que la continuación del aeropuerto en el Lago de Texcoco, era como aprobar el atraco más grande al pueblo y a la nación, incluso más que el Fobaproa, mismo que habría costado hasta un billón de pesos al país.

“Iba a significar casi un billón de pesos, iba a ser como un Fobaproa y defendiendo eso, por eso me confundí y dije que eran Mexicanos en Favor de la Corrupción. Me recuerda mucho al Pacto por México, cuando fue un Pacto contra México”, arremetió.