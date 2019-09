“Ya fuera máscaras”, reta AMLO a Claudio X. González

El presidente Andrés Manuel López Obrador retó a Claudio X. González para que se quite la máscara y deje de escudarse en las asociaciones civiles, para frenar sus proyectos de nación, como el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía.

Durante la conferencia mañanera criticó que no se atreven a conformarse en un partido político para desde ahí fijar sus posturas sin hipocresía.

“Hay otros que no se atreven ya a dar el paso, a quitarse la máscara, a constituirse en una asociación política, en un partido político. Por ejemplo, todo esto que hace la asociación de Claudio X. González, de estar promoviendo los amparos para que no se construya el aeropuerto en Santa Lucía, o todo este activismo político, ya fuera máscaras, a un lado la hipocresía, además es legítimo, permitido, aceptado”, reclamó.

El primer mandatario recomendó que siga el ejemplo de los senadores del PAN, a quienes acusó de votar en contra de catalogar la facturación falsa como delincuencia organizada.

“Allá en la Cámara, en el Senado, el PAN vota en contra de que sea delito grave la facturación falsa, eso es bueno, porque ya sabemos de qué lado están, pero dan la cara, votan”, opinó.

Justicia Empresarios exigen ayuda por amenazas contra gasolineros en Nuevo Laredo

López Obrador reiteró que su gobierno no es una dictadura ni impera el pensamiento único, por lo que no hay censura a los opositores y están abiertos al debate.

“Nosotros luchamos para crear una auténtica democracia, y en la democracia no hay pensamiento único, no debe haber autoritarismo, no debe haber censura, no debe haber represión, no debe haber uso de la fuerza. La democracia es pluralidad, es debate, es derecho de réplica, entonces, adelante con todo esto”, expresó.