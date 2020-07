La Mañanera vista por Reyes Razo | "Soy dueño de mis silencios"

"Pues y que va a Washington, Señor Presidente, ¿qué opina de la afirmación de míster Trump de que México pagará el costo del muro fronterizo?

Y la reportera persistente se mantiene en guardia; reta con asomo de sonrisa al hombre que se aferra al atril-escudo que revela su rango. El Presidente de México remolonea:

"¿Qué te parece si errr...Jejeje...Lo dejamos para cuando regrese? ¿Sííí?

"Bueno -parece ceder la informador- dígame entonces ¿Qué opina del muro?

El Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador deja que sus manos suban, bajen, bajen, suban por los flancos del atril. La sonrisa se le tuerce. Alega:

"Bueno. También soy dueño de mis silencios".

Y calla. No da respuesta a la reportera que desafiante le sostiene muy firme la mirada. Gana tiempo López Obrador. Su índice derecho privilegia a otro reportero.

En su conferencia de esta mañana, Don Andrés Manuel López Obrador estaba convertido en recia tapia. Fuerte muralla, imbatible, espesa petrea construcción. Mente y músculo, atención e impulso todo contenido.

Sólo tenía aliento, ánimo, voluntad y alegría para un único tema: El T-MEC. El Nuevo, flamante Tratado Comercial que surgió de la voluntad de los líderes de México, Estados Unidos y Canadá.

Moderna versión corregida y aumentada del Teelecé. TLC. NAFTA. El T-MEC. En la mente, en el lenguaje del Presidente López Obrador: El Tratado.

"Voy a Estados Unidos, a Washington a celebrar en la Casa Blanca, con el Presidente Donald Trump el inicio, la inauguración, la puesta en marcha, la entrada en vigor del T-MEC. El Tratado".

El Tratado - reveló López Obrador - es el motivo, objeto de mi viaje a Estados Unidos. Es cierto. La Agenda Bilateral es muy amplia. Pero este encuentro en Washington celebra al nuevo Tratado. Es El Tratado.

El Tratado -explicó López Obrador- tiene un profundo significado. México lo aprecia como instrumento del desarrollo. El Tratado acarreará a México inversión, empleo, desarrollo. El Tratado permitirá que el país libre la crisis económica de esta hora. El Tratado tiene gran importancia. Es, porque México es socio comercial económico de Estados Unidos. Sé -me lo han dicho- que muchos países darían lo que fuere por unos metros de la frontera de México con Estados Unidos. Estados Unidos gran mercado. El Tratado beneficiará a paisanos radicados en Estados Unidos...

"A México le conviene tener buenas relaciones con Estados Unidos. Por sentido común -clamó López Obrador a México no le interesa pleitear, reñir con Estados Unidos. La relación es hoy sana, respetuosa, digna. Voy Washington con el brío de quien sabe que representa una acción independiente, soberana, libre".

"El Tratado es histórico. Único. Formidable instrumento. Es oportuno. El Tratado es moderno. ES útil".

"Yo no soy ningún entreguista. No me parezco nadie. Y conste que tuvimos Presidentes entreguistas".

"Soy de dialogo. De persuasión. Soy político. Cumpliré mis compromisos. Y el viernes aquí mismo, en este salón del Palacio Nacional informaré lo Tratado con el Presidente Donld Trump".

Aquí nos vemos el viernes temprano- dijo al despedirse.