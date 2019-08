AMLO: No puede haber sectarismo, ni amiguismo

"En la lucha por la transformación -sentenció ayer el Presidente Andrés Manuel López Obrador- ni el peso de la familia importa. No tiene importancia. Proceso en el que no puede haber sectarismo, ni amiguismo. Ruta que debe recorrerse libre de afectos. Nada de ataduras. Serás, eres mi amigo. Veo tu fatiga. Ya no eres el que eras. Tampoco eres ya mi compañero.

Remató: "La Patria es Primero. Valen los ideales. Destacan, se imponen los principios...

Llegaba a su fin la diaria conferencia. Actitudes de actores muy principales de la política nacional salieron la palestra. Presente y futuro del Movimiento de Regeneración Nacional -MORENA- también. Reticente, renuente al principio, el Presidente López Obrador terminó por ceder. A su estilo. "Contextualizando", como suele revelar.

"Ideales y principios deben estar por encima de oportunismos. Niéguese la entrada a estos. No debe buscarse el poder por el poder mismo. El poder tiene sentido cuando se aprecia como oportunidad de servir al pueblo.

Hechos vividos, experiencias personales, saber bien aprendido le permite formular un sistema de ideas. De las que desprende enseñanzas, lecciones, recomendaciones. "Que no haya manipulación ni inducción al voto ni acarreo. ¡Que se deje en libertad a ciudadanos y militantes para que así decidan!

Admonitorio proclamó: "Quienes estén pensando en que la gente está dormida, se llevarán una gran sorpresa. ¡Pues son los ciudadanos quienes deciden! ¡Están muy despiertos. Muy informados. Muy politizados.! No me lo cuentan. Lo veo en cada gira. Escucho lo que me dicen.

Iba y venía por las avenidas de su disertación. Metido en un traje gris claro, con las manos anudadas en la espalda disertaba el Presidente López Obrador. Lámparas octogonales iluminaban el amplio salón Tesorería.

"Se acabó -créanme, dense cuenta- ya se fue el tiempo en que se denominaba "Al Número Uno del partido. El "Guía Moral de la marcha nacional. El Gran Conductor". Términos que deben estar en el basurero de la Historia. ¡Que líder ni que niño muerto!

"Miren -convidó instó- el movimiento fuerte lo hacen los ciudadanos. Ellos son los meros meros. Pierden el tiempo aquellos que piensan que saldrán adelante haciendo política a la antigüita.

Sociedad Es legal que pastores cobren en Secretaría del Bienestar

"Hoy la gente es el alma de la transformación. El pueblo es el motor del cambio. El pueblo es el que manda. Ya no valen nada las cúpulas ni los enjuagues. Ya no es como antes. Ya no pueden repartir frijol con gorgojo".

Convidó el Presidente López Obrador a David León. Para exaltar labor de obreros de Petróleos Mexicanos, trabajo infatigable de militares de SEDENA y maestres de la SEMAR. "Intervinieron con valor, decisión y conocimiento en incendios y fuegos provocados por ladrones de combustible. Pese a la intensa vigilancia , prevalece el robo de combustible. La fractura de ductos. Provocan temor. Individuos que no tienen amor al prójimo, que carecen de piedad hacia sus semejantes, personas que no calculan el futuro muchas vidas, son responsables del saqueo de gasolina, diesel y gas. Los convido a la reflexión . Yo creo en el ser humano. En la reinserción social. En el corazón del hombre".

Lejos de reñir, criticar, deturpar a los responsables de ataques y daños a costosos ductos el Presidente López eligió la senda de la persuasión. Llamaba a presuntos delincuentes : "quizá maltratados por la vida". Nada de mano fuerte,

Refirió recientes incendios en Puebla, Estado d México. Y actualizó sucesos de Morelia, "ardió una fábrica de plásticos". Acentuó importancia de Protección Civil. Respuesta de ciudadanos. Obediencia a las recomendaciones de soldados y marinos. Eficacia de los trabajadores petroleros para controlar -con sangre fría y sabiduría- fugas de gas y de gasolina y diesel.

"Se requiere saber, experiencia, sensibilidad y acción oportuna para controlar siniestros como estos". dijo David León quien reveló la existencia de un "Atlas Mexicano de Protección Civil". "Por ello no hay luto ni en Puebla, ni en el Estado de México ni en Michoacán. No se perdió ni una vida" -dijo David León.

"Nos importa - y mucho- conservar la vida de las personas -cerró el Presidente López Obrador.

Este jueves su conferencia será breve. Viajará a Chiapas. Estará en la Lacandona. En "Benemérito de las Américas". Permanecerá en su "quinta" en el sureste. "Escribiré mi Primer Informe de Gobierno", explicó. Y regresará aquí el próximo lunes.

Para inaugurar el nuevo ciclo escolar.