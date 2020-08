"AMLO no salió a defenderme de sus caníbales", se queja Lilly Téllez

La senadora Lilly Téllez, ahora en las filas panistas, se quejó que el presidente Andrés Manuel López Obrador no la haya defendido de “sus caníbales, de sus radicales de izquierda, de los que ahora tienen la agenda en sus manos’’.

“Son caníbales, está a la vista de todos, es lo que están haciendo y quien encabeza el gobierno, vaya, tanto que lo defendí en campaña al presidente López Obrador, vaya, hasta hice una campaña por él, no salió a defenderme de sus caníbales, de sus radicales de izquierda, de los que ahora tienen la agenda en sus manos’’.

La exconductora de televisión opinó del audio filtrado del titular de Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo, y la respuesta del Ejecutivo en su gira por Sonora.

“Esas frases que han repetido tanto, en el sentido de que disentir, de que se vale disentir, es una simulación’’.

Lo sé por experiencia propia, porque justo en el momento en que yo manifesté, me manifesté en contra del aborto, que ni siquiera estábamos en una votación. Me manifesté en contra, en ese momento en que yo disentí abiertamente, a pesar de que todos los de Morena y la cuatro te ya sabían que esa era mi postura.

“En ese momento prepararon en Morena la “comisión de deshonor e injusticia``, un documento para que me echaran de la bancada. Ese es el nivel. O sea, no sólo no se vale disentir, no se permite disentir, sino el que se atreva a decir algo que vaya contra lo que ellos piensan, debe ser expulsado, y además acribillado, acribillado en redes, en medios públicos sólo por pensar diferente’’.

“Aquí hay que comentar que es un canibalismo que le conviene a la oposición; si llegamos a ver a Fernández Noroña como presidente de la Cámara de Diputados, sería conveniente para el público, para el público que cree en la 4T, para que los conozcan, para que los conozcan más cómo son, como este señor Fernández Noroña. Son caníbales, por supuesto, y es lo que estamos viendo, es lo que están demostrando a la vista de todos’’.

Y prosiguió: lo que está pasando también en el partido, se están despedazando, hay unas acusaciones de corrupción en el propio partido, en el propio Morena, entre ellos, qué pasa en Morena que lo único que les importa son los cargos y el poder, eso es lo que está pasando, así que aquella cuestión de que se vale disentir es una simple simulación.

“Lo reitero: en cuanto yo expresé una opinión distinta, vinieron peor que la santa inquisición de Morena a intentar interferir en el Senado y echarme, por supuesto que yo no lo iba a permitir, porque esa comisión de deshonor y de injusticia que preside Díaz Polanco no va a someter al estado de Sonora, por supuesto que no’’.

