AMLO ofrece diálogo a gobernadores de Alianza Federalista pero sin "politiquería"

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador ofreció diálogo a los gobernadores de oposición que conforman la llamada Alianza Federalista siempre y cuando no haya "politiquería" pues, dijo, se debe ser respetuosos con la investidura presidencial.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario reiteró que a los estados de la República, gobernados por la oposición, no se les debe nada en materia presupuestal y se explicó que a las entidades federativas de les entregó 638 mil millones de pesos en participaciones federales.

"No se vale que quieran engañar a la gente, nosotros no debemos. No hay ningún adeudo, algunos no han entregado lo que tiene que ver con la retención del Impuesto Sobre la Renta, hay quienes no han entregado lo que corresponde al ISSSTE, pero no se trata de eso, se trata de aclarar que no digan que la Federación no les está enviando los recursos, estamos cumpliendo, que la población de esos estado sepa que sí se están entregando los recursos", reviró.

El lunes pasado, los gobernadores que integran la Alianza Federalista condenaron supuestos recortes en el presupuesto para el próximo año para sus entidades, la desaparición de fideicomisos y exigieron ser recibidos y escuchados por el presidente López Obrador para aclarar la situación.